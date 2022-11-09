Расклад призовых на Итоговом чемпионате ATP

Кто получит рекордные $ 4,74 млн за пять побед?

Общий призовой фонд:

$ 14 750 000
Это рекорд для Итоговых у мужчин и женщин. Наивысший показатель в WTA-туре – $ 14 млн в Шэньчжэне-2019, в ATP-туре до этого момента – $ 9 млн в Лондоне-2019.

Призовые запасным:

$ 150 тыс.

Призовые за участие в турнире:

1 сыгранный матч – $ 160 тыс.
2 матча – $ 240 тыс.
3 матча – $ 320 тыс.

Призовые за каждую победу в группе:

$ 383 300
200 рейтинговых очков

Призовые за победу в 1/2 финала:

$ 1 070 000
400 рейтинговых очков

Призовые за победу в финале:

$ 2 200 400
500 рейтинговых очков

Не проигравший за турнир чемпион (5 побед):

1500 рейтинговых очков
$ 4 740 300, что является рекордным призом на турнирах, включая «Шлемы». Например, на US Open – 2019 чемпион получил $ 3,85 млн.