Кто получит рекордные $ 4,74 млн за пять побед?
$ 14 750 000
Это рекорд для Итоговых у мужчин и женщин. Наивысший показатель в WTA-туре – $ 14 млн в Шэньчжэне-2019, в ATP-туре до этого момента – $ 9 млн в Лондоне-2019.
$ 150 тыс.
1 сыгранный матч – $ 160 тыс.
2 матча – $ 240 тыс.
3 матча – $ 320 тыс.
$ 383 300
200 рейтинговых очков
$ 1 070 000
400 рейтинговых очков
$ 2 200 400
500 рейтинговых очков
1500 рейтинговых очков
$ 4 740 300, что является рекордным призом на турнирах, включая «Шлемы». Например, на US Open – 2019 чемпион получил $ 3,85 млн.