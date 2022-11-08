Тем не менее от этого заявления пострадал сам Руне, так как Рууд быстро развеял сомнения на свой счёт: «То, что он говорит — ложь! После матча мы оба были в раздевалке, но каждый в своём углу. Я ничего не кричал ему в лицо», — сказал норвежец.