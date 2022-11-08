Не только блестящие победы отличают Хольгера, но и неприятные высказывания и вечные конфликты с соперниками. Теннисист слишком много себе позволяет?
Взлёт Руне в этом сезоне впечатляет: теннисист с наскока влетел в топ-20 рейтинга АТР, так ещё и отжёг на «Мастерсе». Датчанин выбил всех противников, включая Рублёва и Алькараса, а в финале превзошёл самого Новака Джоковича. Кубок достался 19-летнему вундеркинду.
Именно после этого события теннисист снялся с Итогового турнира для игроков младше 21 года. Руне должен был стать звездой в Милане, но вместо этого у него неплохие шансы поучаствовать во взрослой серии. На данный момент Хольгер находится в запасных.
Показав невероятные результаты в Париже, победив пять игроков из топ-10, датчанин заслужил отдых. Теперь его ждут новые свершения, но заслужить любовь народа ему будет крайне тяжело. Для звезды мирового уровня Хольгеру, помимо титулов, не хватает одного — безупречной репутации.
Вот с ней у Руне большие проблемы: игрок часто влипает в скандалы из-за своего вздорного характера. Молодой и горячий, он редко может обуздать эмоции. Так, в прошлом году на челленджере в Бьеле теннисист справлялся с нервами необычным методом — ругался неприличными словами.
Тогда спортсмена заслуженно оштрафовали, но нецензурная лексика не редкость в большом теннисе. С её помощью многие сбрасывают напряжение, вместо того чтобы ломать ракетки. Свидетели утверждали, что Хольгер общается так даже с мамой, которая является его агентом, но Руне отрицал это.
Несдержанность молодого человека проявляется и в другом: датчанин заработал звание самого причитающего теннисиста. Он критиковал заморозку рейтинга АТР из-за пандемии, обвинял болельщиков в неуважительном отношении к себе и спорил с судьёй на турнире в Базеле.
По мнению Руне, Мохамед Лайани плохо отработал момент с розыгрышем, во время которого на электронном баннере на корте сменилось изображение. Это отвлекло спортсмена, но арбитр категорически отказался переигрывать эпизод. Хольгер был явно недоволен.
На «Ролан Гаррос» теннисист повздорил с Каспером Руудом. По словам датчанина, норвежец так радовался своей победе, что в раздевалке подбежал к нему с воинственным кличем. Руне расценил это как самодовольство и высокомерие.
«Я подумал: «Какого чёрта ты делаешь? Кто так поступает?» Я должен был встать на колени и чествовать его? 99% игроков в туре меня уважают, а он делает это», — возмутился поведением соперника Хольгер в интервью Ekstra Bladet.
Тем не менее от этого заявления пострадал сам Руне, так как Рууд быстро развеял сомнения на свой счёт: «То, что он говорит — ложь! После матча мы оба были в раздевалке, но каждый в своём углу. Я ничего не кричал ему в лицо», — сказал норвежец.
Ещё одно столкновение произошло у спортсмена со Стэном Вавринкой, который после матча на «Мастерсе» в Париже холодно пожал руку победителю и вместо поздравлений сказал: «Я советую тебе не вести себя как ребёнок». Швейцарец сделал замечание игроку, поскольку тот пнул сетку по ходу поединка, едва не сломав инвентарь.
Очевидно, что Хольгеру ещё только предстоит многому научиться — от воспитания чемпионского характера до изучения этики спортивного поведения. Тогда ряды поклонников 19-летнего парня заметно увеличатся на фоне успехов на корте во взрослом туре.