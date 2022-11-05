Сейчас, когда россиян отстраняют от турниров, они могут начать выступать под другим флагом. А ведь когда-то теннисисты массово меняли гражданство.
Натела экстренно сменила гражданство с российского на грузинское, чтобы иметь возможность выступить на Уимблдоне и Олимпиаде.
«Сперва мне было стыдно, что у меня российский паспорт. Но затем я подумала: «Я — хороший человек. Почему я должна испытывать такие чувства?» — делилась переживаниями Дзаламидзе.
Елена перешла под флаг Казахстана ещё в 2018 году. Теннисистка добилась немалых успехов с тех пор и стала победительницей Уимблдона в сезоне-2022.
В юном возрасте сменила спортивную прописку и Юлия Путинцева, которая в 17 лет стала выступать за Казахстан. Стоит отметить, что решение о переходе принимала не сама теннисистка, а её родители.
Ксения сбежала в Казахстан в 2011 году. Спортсменка заявила, что сделала это ради «человеческого отношения». Она пополнила ряды россиянок в чужой сборной, в которой уже играли Галина Воскобоева и Ярослава Шведова. Правда, через полтора года Первак вернулась под триколор.
Андрей возглавил мужскую часть российской диаспоры в Казахстане. Помимо него, в неё также входили Михаил Кукушкин и Евгений Королёв. Спортсмены тоже жаловались на равнодушие со стороны Российской федерации тенниса.
«Нас даже не приглашали потренироваться с национальной командой, за которую тогда выступали Давыденко, Кафельников и Сафин. А ведь для любого юниора это был бы шикарнейший подарок находиться рядом с такими мастерами», — говорил Голубев.
«Как бы это обидно ни звучало, но в России до меня никому не было дела. А теперь люди переживают за Бублика!» — именно так объяснял Александр свой переход, случившийся в 2016 году. Теннисист пополнил актив сборной Казахстана.
Нынешнее положение с санкциями против России вынуждает молодых спортсменов поступать так же. Александр подал заявку на смену гражданства в Федерацию тенниса Казахстана.
В непростом положении оказались все российские теннисисты. Продолжить дело всей жизни для них важно, и некоторые готовы пойти на уступки ради карьеры. Выбора у них нет, считает Андрей.
«Если говорим об Уимблдоне, то для них да — нужно поменять паспорт. Если нас полностью забанят со всех турниров и я хочу дальше продолжать спортивную карьеру, то это один из выходов», — отметил Рублёв.
Поддержала коллегу и Дарья: «Многие талантливые дети, у родителей которых есть возможность, наверное, будут менять гражданство. Если честно, у нас уже такие вопросы ходят — раз отстраняют от Уимблдона. А детям я могу сказать: если есть такая возможность, ребят, меняйте».