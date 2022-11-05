Касаткина — тоже?

Поддержала коллегу и Дарья: «Многие талантливые дети, у родителей которых есть возможность, наверное, будут менять гражданство. Если честно, у нас уже такие вопросы ходят — раз отстраняют от Уимблдона. А детям я могу сказать: если есть такая возможность, ребят, меняйте».