Травмы и печальный разрыв

Проблемы со здоровьем мучили Николь, и это время совпало с разладом в семейной жизни. После трёх лет в браке пара подала на развод. «Были моменты, когда что-то не получалось, но я боролся за наш брак до последнего. Мы не смогли найти выход и разрешить все разногласия», — объяснял Радек.