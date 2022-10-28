Николь и Радек нашли друг друга, ещё когда теннисистка была совсем юна. Конечно же, это повлияло на их отношения: драматичных моментов в их истории было немало, но пара справилась со всеми трудностями и пришла к истинному счастью.
Репутация у Радека Штепанека довольно мрачная. Спортсмен с неприглядным прозвищем «Червь» имеет успехи как на корте, так и за его пределами. Чешский сердцеед завоевал расположение многих красоток, в том числе Мартины Хингис и Петры Квитовой.
Оказалась в этом списке и 18-летняя Николь. К 2007 году она выиграла шесть турниров WTA, входила в десятку и считалась одной из самых перспективных теннисисток своего поколения, но любовные интриги серьёзно изменили её жизнь.
Карьера Вайдишовой быстро покатилась по наклонной, а причиной тому стал Штепанек. Во всяком случае так считали отчим Николь и её бывший тренер Алеш Кодат: «Она слишком рано начала играть и сейчас потеряла интерес к теннису. Отношения с Радеком отвлекли её от спорта».
Проблемы со здоровьем мучили Николь, и это время совпало с разладом в семейной жизни. После трёх лет в браке пара подала на развод. «Были моменты, когда что-то не получалось, но я боролся за наш брак до последнего. Мы не смогли найти выход и разрешить все разногласия», — объяснял Радек.
Именно в тот период на горизонте замаячила Петра. Теннисист считал её особенной и говорил, что она изменила его жизнь, но роман продлился недолго. Уже в 2014-м Штепанек заявил: «Можете быть уверены, что с отношениями с теннисистками покончено».
Вот только судьба распорядилась иначе, и уже в 2016 году Радек рассказал, что вновь встречается с Николь. Вайдишова поначалу отрицала связь с бывшим мужем, но в итоге сдалась. Через пару лет влюблённые стали родителями.
«Мой папа играет в теннис лучше, чем твой!» — такая надпись была на боди для грудничков, которое показала пара. Вот только, чтобы фамилия у новорождённой была от его отца, необходимо было оформить отношения, что и сделали спортсмены. Повторный брак стал для них залогом истинного счастья.
От скандального романа Вайдишова и Штепанек пришли к тихому домашнему уюту. Пара воспитывает двух прекрасных дочерей — Стеллу и Меду (родилась в 2021 году) — и не думает расставаться. Как же чудесно!