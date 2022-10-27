Шесть лет назад румынская теннисистка присоединилась к группе спортсменов, осудивших Марию Шарапову за допинг, и сказала, что сама никогда не попадётся на применении запрещённых веществ. И вот где мы теперь: карьера Симоны рушится из-за проваленной допинг-пробы.
Случай с допингом россиянки до сих пор остаётся одним из самых резонансных в истории тенниса. Мария прошла через жёсткий прессинг общественности. Особенно сильно ей доставалось от соперниц: Каролины Возняцки, Анжелики Кербер, Ализе Корне.
Эжени Бушар и вовсе назвала Шарапову мошенницей: «Я не думаю, что это правильно. Она обманщица. А мошеннику в любом виде спорта не следует вновь позволять соревноваться. Это очень несправедливо по отношению ко всем другим игрокам, которые правила соблюдают».
Кристина Младенович также не осталась в стороне. «Она принимает этот препарат уже десять лет, меня очень разочаровывает, когда люди играют с правилами. Её и так не особо любили, она никогда не была ни милой, ни вежливой», — говорила спортсменка.
Высказывалась о ситуации и Симона Халеп, которая заметила, что, в отличие от Марии, «лично проверяет список ВАДА каждый год и перед тем, как что-либо принять, советуется с компетентными людьми, чтобы исключить любую возможность употребить допинг».
Когда же срок дисквалификации россиянки истёк, румынка была возмущена тем, что ей предоставили уайлд-кард: «Для детей это не очень хороший пример, когда теннисисткам, уличённым в применении допинга, помогают. Я не могу больше ею восхищаться».
Можно гадать, сколько угодно, карма это или нет, но спустя шесть лет дерзости у Симоны поубавилось, ведь теннисистка и сама попалась на допинге. Она не прошла проверку перед стартом US Open и сообщила об этом, как в своё время Шарапова, публично — через соцсети.
Спортсменку временно отстранили от игр до выяснения обстоятельств. На данный момент известно, что в организме теннисистке нашли роксадустат — препарат, который стимулирует выработку эритропоэтина и гемоглобина — повышает производительность и выносливость.
Скандал, развернувшийся вокруг Симоны, серьёзно повлияет на её карьеру. Несмотря на поддержку некоторых коллег, у теннисистки не всё гладко в жизни. Например, компания Nike может расторгнуть контракт с Халеп, пока не будет доказана её невиновность или не истечёт срок дисквалификации.
Подобное уже происходило с Марией Шараповой, когда бренд и спортсменка возобновили сотрудничество после её возвращения в спорт. Что же касается Симоны, то она не унывает и говорит, что намерена «бороться за правду».