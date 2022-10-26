Совсем недавно Бориса считали одним из величайших теннисистов в истории, но теперь его имя ассоциируется лишь со скандалами и обвинительным приговором в суде. Как до этого дошло?!
Карьере Бориса Беккера может позавидовать любой теннисист. Всего немец выиграл 49 титулов в одиночном разряде, в том числе шесть — на турнирах «Большого шлема». В 1985 году спортсмен установил рекорд на Уимблдоне, став самым молодым игроком, победившим в финале (17 лет 7 месяцев и 15 дней).
Помимо всего прочего, Беккер выиграл Олимпийские игры — 1992 в Барселоне в парном разряде и удерживал звание первой ракетки мира в течение двенадцати недель, что позволило ему неплохо заработать. За всю карьеру игрок получил $ 25 080 956 призовых.
Увы, Борис стал известен не только благодаря выдающимся результатам, но и из-за многочисленных скандалов. Один из них произошёл на Уимблдоне-1999: теннисист, заливая горе от поражения, познакомился с Анжелой Ермаковой, ночь с которой перевернула всю его жизнь.
Спустя два года Беккер был ошарашен новостью, что у него есть дочь. Ермакова требовала денег за молчание о ребёнке, но, не получив ответа, рассказала обо всём жене Бориса Барбаре Фелтус. Последовал громкий бракоразводный процесс — спортсмен потерял связь с двумя сыновьями и лишился £ 10 млн.
Признавать Анну, так назвала дочь Анжела, Борис категорически отказывался, но, после того как тест ДНК показал его отцовство, изменил решение. В итоге суд обязал спортсмена перечислить Ермаковой £ 2 млн единоразово плюс платить по £ 25 тысяч ежемесячно на содержание ребёнка.
«Я хотел доказать, что Ермакова украла мою семенную жидкость, но потом решил, что это вызовет смех. Мне до сих пор стыдно, я всё ещё чувствую себя виноватым. Я изменил своей жене, и это стоило мне брака», — признавался теннисист.
Разбирательство с любовницей и неумение управлять финансами довели легенду тенниса до тюрьмы. В 2002 году в Мюнхене Бориса осудили за уклонение от уплаты налогов, но дали условный срок. Урок не был усвоен. Беккер продолжал заниматься финансовыми махинациями.
До 2017 года Беккер всё ещё держал себя в узде, хотя и был заядлым игроком в покер. Теннисист запустил Boris Becker TV, показывающий ролики о его жизни и карьере. Также он был комментатором на BBC, пока его не нанял в качестве тренера Новак Джокович.
Под руководством немца серб полностью собрал «Карьерный шлем», выиграл шесть мэйджоров, 14 турниров серии «Мастерс» и два Итоговых чемпионата ATP. Казалось бы, Борису не о чем волноваться, но уже через год ему пришлось объявить себя банкротом из-за невыплаченного кредита на сумму € 3,6 млн.
Позднее выяснилось, что Беккер сокрыл некоторые активы, а это было серьёзным нарушением. Спасти Бориса пытались адвокаты, утверждая, что у спортсмена есть дипломатический иммунитет в связи с должностью в ЦАР. Вот только она оказалась ненастоящей, а его паспорт — краденым.
Беккер пытался достать деньги любым способом, даже устроил аукцион, где продавал свои трофеи, но четыре из них пропали, что также стало причиной для обвинения.
В ходе следствия было доказано, что Борис передавал собственность стоимостью € 427 тысяч некоторым людям, скрывал дом в Германии стоимостью € 2,16 млн и акции компании Breaking Data Corp. Всего Беккер утаил от государства более € 3 млн.
В итоге присяжные в Королевском суде Южного Лондона признали спортсмена виновным. А судья приговорил теннисиста к двум годам и шести месяцам тюремного заключения. Теперь Борис ведёт спокойную размеренную жизнь за решёткой.
По словам его адвоката Оливера Мозера, Беккер может общаться с миром посредством телефонной связи. Также есть информация, что теннисист преподаёт в тюрьме особый вид йоги и медитации. Возможно, это научит его смирению.