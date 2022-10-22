Случай с Симоной Халеп всколыхнул общественность. Румынка попалась на применении запрещённого вещества, но намерена бороться за своё славное имя. В истории тенниса сделать это удавалось немногим.
Мария Шарапова пострадала от пересмотра законности мельдония больше всех. В 2016 году спортсменку дисквалифицировали на один год и три месяца из-за положительной допинг-пробы на этот препарат.
«Утро пресс-конференции было самым сложным. Очень трудно подготовиться к тому, что нужно сказать всему миру, что ты облажалась. ITF настаивала, чтобы я скрывала употребление мельдония, — мне было больно и неприятно», — так описывала ситуацию Шарапова.
Интересно, что американку Варвару Лепченко за четыре проваленных теста на мельдоний в том же году никак не наказали. Но справедливость восторжествовала, и недавно теннисистка получила наказание сроком четыре года за приём запрещённых веществ.
Соперницы Шараповой сёстры Уильямс воспользовались положением и внесли свои имена в список спортсменов с терапевтическими исключениями. Так, Серене разрешили использовать сильнейшие болеутоляющие, которые в правилах ВАДА обозначены как наркотики.
Легально использовать бетаметазон — стероид, который помогает уменьшать воспалительный процесс, — может Рафаэль Надаль. У испанца также имеется разрешение на кортикотропин, которым в 2012 году он залечивал очередную травму колена.
Избежать наказания не смогла Мартина Хингис, которую поймали на употреблении кокаина. Грязная допинг-проба была взята на Уимблдоне в 2007 году. Спортсменку тут же отстранили на два года, но та не сдалась и вернулась в теннис уже в парном разряде.
По всей видимости, кокаином баловался и Ришар Гаске. Но свою оплошность теннисист попытался объяснить: запрещённое вещество попало в его организм после поцелуя с девушкой из клуба. Антидопинговая комиссия поверила французу и отпустила его с миром.
А вот Даниэлю Эвансу не повезло: ему дали один год дисквалификации за тот же наркотик в 2017 году. Спортсмен признался, что принял кокаин из-за стресса, и назвал себя «кретином», отметив глупость ситуации.
Карьера Даяны Ястремской была под угрозой из-за запрещённого вещества, найденного в её допинг-пробе. Загвоздка заключалась в том, что это был местерол — средство, которое назначают для мужчин при бесплодии и нарушении потенции. В организм теннисистки он попал после интимной близости — Даяне удалось это доказать.
Марин Чилич был отстранён на девять месяцев из-за никетамида, который обнаружили в организме спортсмена на турнире в Мюнхене в 2013 году. Хорват заявил, что нарушил правила ненамеренно, приняв таблетку для повышения уровня глюкозы. Это скостило его срок до четырёх месяцев.
Мариано Пуэрта дважды попадался на использовании запрещённых препаратов. В финале «Ролан Гаррос» в 2005 году он не смог принять участие из-за того, что в его допинг-пробе нашли этилэфрин. Спортсмена хотели дисквалифицировать на восемь лет, но в итоге дали лишь два года.
Неожиданное решение принял Андре Агасси, который уже после завершения карьеры рассказал в автобиографии о том, что принимал наркотики, и, чтобы не вызывать подозрений, специально проигрывал матчи соперникам. Однажды теннисиста поймали с положительной допинг-пробой, но ему удалось ловко избежать наказания.
Сара Эррани неудачно пообедала супом, в который упали таблетки летрозола. Ими пользовалась мать теннисистки, которая лечила рак груди в период менопаузы. Итальянка отделалась лёгким испугом, вынужденно покинув корт на два месяца.
Самым же громким допинг-скандалом в истории тенниса остаются нарушения Уэйна Одесника. Спортсмен получил 15 лет дисквалификации после повторного применения запрещённых веществ. В 2010 году он пользовался гормоном роста, а в 2014-м уже подсел на стероиды.