Непринуждённость и скромность Андрея позволили ему покорить сердца миллионов болельщиков. Тем временем даже соперники не могут устоять перед шармом теннисиста. Вспоминаем самые милые моменты.
В мире тенниса Рублёва привыкли воспринимать как крайне эмоционального игрока. При этом в большинстве случаев за Андрея переживают из-за частых «ранений». «Я дурак — и ничего не поменялось», — шутил он и всё же травмироваться стал реже.
Выпускать пар россиянин научился при помощи громкого характерного крика на играх. Этот звук мгновенно завирусился в интернете и стал мемом, жертвой которого пал Стефанос Циципас, восторгавшийся Андреем.
На самом деле, россиянин вовсе не такой депрессивный, каким его видит большинство. Теннисист нередко поднимает настроение своими незаурядными выходками. На Кубке Лэйвера в 2021 году он и вовсе поцеловал Бьорна Борга на камеру.
Победу на турнире спортсмен праздновал тоже весело. В компании товарищей по сборной Европы он много смеялся, пил и обливался шампанским, а после одного неловкого столкновения едва не поставил себе синяк под глазом.
Про увлечение Рублёва музыкой не знает только глухой. Андрей записывает треки вместе со своими друзьями. Однажды группа сделала кавер на песню Steal My Girl группы One Direction. Теннисист был великолепен!
Тем временем россиянин не отказывает себе в удовольствии лично посещать концерты любимого исполнителя. Как-то раз он сходил на выступление Гарри Стайлза дважды за неделю.
Решил испытать себя Андрей и на большом экране. Спортсмен снялся в клипе GQ Russia и Gucci. В винтажном костюме он сыграл доцента НИИ, а также «отрастил» для этой роли шикарные усы.
На корте у Андрея тоже всё складывается неплохо. Несмотря на небольшие неудачи, Рублёв остаётся одним из самых перспективных теннисистов в стране. И в день его рождения, когда ему исполняется 25 лет, хочется пожелать ему лишь одного — удачи и громких побед в следующих матчах!