Француженка с русскими корнями обещала стать великой, но её путь к вершине оборвала страшная травма. Давняя подруга-соперница Марии Шараповой была вынуждена уйти из спорта в 20 лет.
Татьяна покинула Россию, когда ей было всего восемь месяцев. Отцу теннисистки, хоккейному тренеру, предложили выгодный контракт во Франции, и он переехал вместе с семьёй.
С переходом на взрослый уровень в 2004 году спортсменка, ранее не выделяющаяся на фоне сверстниц, резко улучшила свои результаты, заставив говорить о себе как о будущем сборной Франции по теннису.
В том же году Головин выиграла в первый и последний раз турнир «Большого шлема» в паре с Ришаром Гаске. В финале Открытого чемпионата Франции они обыграли Кару и Уэйна Блэков.
Татьяну Головин и Марию Шарапову никогда нельзя было назвать врагами, но они ожесточённо конкурировали на корте. Теннисистки играли вместе в 1/4 финала US Open, где француженка проиграла россиянке.
Мария и Татьяна познакомились в возрасте 7–8 лет, тогда девушки учились в академии Боллетьери и быстро сдружились. Мама Шараповой не могла приехать в США, а её отец работал — заботу о девочке взяла мама Головин.
«Моя мама до 11 лет заботилась о нас обеих. Мария приходила к нам ночевать, потому что ей было одиноко. Когда мы начали играть юниорские турниры, её отец сделал всё, чтобы дружбы между нами не было, потому что у нас у каждой появились свои цели», — рассказывала Головин изданию L’Équipe.
Что касается Татьяны, то она хотела стать «по-настоящему великой» — об этом своём желании она заявила на российской земле, напомнив, что часть её навсегда будет принадлежать стране, где она родилась.
«Перед поездкой мама говорила мне: «Тебя вряд ли там хорошо встретят. Мы же уехали из этой страны, а там таких не любят». Я даже стала немного побаиваться. Но это ведь моя Родина! Меня здесь так потрясающе принимают!» — восторгалась теннисистка в интервью «Советскому спорту».
Увы, но взобраться на самую вершину Татьяне помешала травма спины. Француженке было всего 20 лет, она успела лишь стать 12-й ракеткой мира в 2008 году, а затем объявила о завершении карьеры.
Отвлечь теннисистку в сложный период смог футболист Самир Насри, игравший тогда в лондонском «Арсенале». Там же выступал и Андрей Аршавин, с чьей женой Татьяна завела дружбу.
Впоследствии Головин нашла себя в журналистике. Сейчас она работает на французском ТВ, также у неё есть колонка в газете Sport et Style. Татьяна замужем за регбистом Уго Бонневалем, у пары трое детей.
«Мне понадобился год или два, чтобы снова начать жить. Уход из тенниса оставил в моей жизни большую брешь, но сейчас я снова нахожу себя», — говорила спортсменка, отмечая, что сейчас она счастлива как никогда.