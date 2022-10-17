Грандиозный happy end настиг пару, когда на свет появилась малышка с необычным небесным именем. Элина показала характер настоящей тигрицы, а Гаэль уже готовится стать самым лучшим папой в мире!
Впервые об отношениях Элины и Гаэля общественности стало известно в январе 2019 года. Спортсмены были настолько счастливы, что решили поделиться своей радостью с миром, создав совместный аккаунт в соцсетях и запустив интерактивное реалити-шоу о своей любви.
«Моя любовь к тебе бесконечна!», «Ты сделала меня лучше, полюбив меня таким, какой я есть» — спортсмены нередко обмениваются милыми посланиями в медиапространстве, трогая болельщиков своей поразительной искренностью.
Не стали теннисисты скрывать и тот момент, когда решили узаконить свои отношения на бумаге. Их свадьба состоялась 16 июля 2021 года в шикарном отеле города Ньон, который находится на берегу Женевского озера в Швейцарии.
Празднество проходило под эгидой буйства красок: интерьер и дизайн нарядов молодой пары были оформлены в сиреневых тонах. Стильно и эффектно! Вишенкой же на торте стал зажигательный танец жениха в конце вечера.
Вскоре молодожёны объявили о том, что готовятся к рождению ребёнка. Счастливое событие случилось 15 октября. Непростой день завершился всеобщим облегчением, а Элина и вовсе показала характер тигрицы-защитницы.
«У меня был самый удивительный вечер в моей жизни, который закончился прекрасным подарком около 6:00. Элина была храброй и сильной. Добро пожаловать в мир, моя маленькая принцесса», — так поприветствовал новорождённую дочь Монфис.
К нему присоединилась и Свитолина, раскрыв необычное имя дочки: «Дамы и господа, пожалуйста, тепло поприветствуйте Скай Монфис. Не могу выразить достаточной благодарности моему мужу Гаэлю за то, что он пережил этот незабываемый момент со мной».
Сейчас Элина и Гаэль наверняка празднуют столь знаменательное событие, вместе с тем новый статус родителей накладывает свой отпечаток. Теннисист, к примеру, очень переживает из-за глобальных перемен в жизни, но надеется на лучшее.
«Я очень взволнован, нас ждёт новая жизнь. Надеюсь, я буду крутым папочкой», — говорил он в интервью Tennis Channel. Что ж, с таким подходом Гаэлю точно не стоит беспокоиться: его девочка всегда будет окружена заботой и любовью!