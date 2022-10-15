Личная жизнь — не достояние общественности

Беременность супруги спортсмен держал в тайне из принципа. И Дарья, и Даниил предпочитают не распространяться о подробностях их личной жизни. Не все знают, что они знакомы с 12 лет, долго встречались, а оформили брак только в 2018 году.