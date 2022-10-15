Даниил едва не разбил сердца поклонникам, когда снялся с последнего турнира в Астане из-за травмы, а теперь нанёс новый «удар». Теннисист впервые стал отцом. Боже, какое счастье!
Именно этим вопросом задавались многие болельщики, не наблюдавшие супруги Медведева на многих его матчах этого сезона. Обычно Дарья везде сопровождала возлюбленного, искренне переживая за него в напряжённых играх.
Оказалось, что жена Даниила пропускала матчи не из-за разлада в семье или сложного рабочего графика. Хотя в последнее время Дарья и правда была занята. Вторая половинка Медведева была в интересном положении.
Беременность супруги спортсмен держал в тайне из принципа. И Дарья, и Даниил предпочитают не распространяться о подробностях их личной жизни. Не все знают, что они знакомы с 12 лет, долго встречались, а оформили брак только в 2018 году.
Причём первый шаг сделала девушка, которую позвали на престижную работу за границу: «Я пришла к нему с вопросом: «Что мы делаем?». Возможно, именно это подтолкнуло его к решительным действиям, и он сделал мне предложение», — рассказывала Дарья.
Вот и теперь судьбоносное событие зависело от самочувствия Медведевой. К счастью, с Дарьей всё было в порядке, и 14 октября она сделала Даниилу подарок, родив прекрасную дочку.
Девочку назвали красивым именем Алиса. Теперь она будет познавать огромный интересный мир, а начнёт с Ниццы, ведь именно там произошло радостное событие. Вскоре чете Медведевых, ставшей на одного человека больше, предстоит вернуться в их дом в Монако. Что ж, счастливого пути!