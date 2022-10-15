Даниил не может похвастаться богатырским здоровьем, из-за чего титулы буквально ускользают от него. А ведь россиянин мог быть первой ракеткой мира гораздо дольше!
В марте 2021 года на турнире Masters 1000 в Майами Даниил выложился на полную. Обыграв Алексея Попырина, россиянин смог вырваться в 1/8 финала, но отдал за это слишком много.
«Я думал только о том, чтобы не упасть: если бы упал — уже бы не встал. Были моменты, когда я хотел просто лечь и сказать, что всё кончено. В конце я почти не мог ходить — ноги не слушались», — так описывал своё состояние Медведев.
Глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев объяснил причину судорог игрока: «Не от неготовности, а, скорее всего, от нервной системы или селезёнки, может, от быстрого сахара. Вопрос питания, с которым нужно разобраться».
В полуфинале «Мастерса» в Цинциннати Даниилу снова не повезло. Врезавшись в камеру, теннисист получил травму, которая, вероятно, и помешала ему обыграть соотечественника Андрея Рублёва. Медведев был зол и пригрозил судом арбитру.
Под конец года Даниил встретился с Ян-Леннардом Штруффом на Кубке Дэвиса. В течение игры у россиянина дважды шла кровь из носа, но это не остановило его на пути к победе.
«Очень сухо в Мадриде. Я не знаю точно, но у меня сосуды близко расположены, так что в сухих городах часто кровь идёт. Из-за сухости у всех игроков в Мадриде возникают мозоли. У меня их не бывает, а вот кровь идёт», — рассказывал теннисист.
Уже в январе Медведева ждал грандиозный матч в финале Открытого чемпионата Австралии с Рафаэлем Надалем. Но его Даниил выиграть не смог из-за возобновившихся приступов судорог.
В апреле россиянин внезапно объявил о паузе в карьере на пару месяцев. Оказалось, игрок некоторое время выступал с грыжей, но впоследствии решил сделать операцию.
К августу Медведев полностью восстановился и в финале турнира ATP в Лос-Кабосе одолел Кэмерона Норри. Но не обошлось без нервов, которые теннисист успокоил необычным способом: сконцентрировался на боли после жёсткого падения в первом сете.
На недавнем турнире в Астане подобное Даниилу провернуть не удалось. В изнуряющем противостоянии с Новаком Джоковичем он лидировал до того момента, пока не получил травму. Пришлось сняться.
«Обидно, что тело подвело. Впервые так: хоп, и ногу дёрнул. Сразу почувствовал, что потянул мышцу. Голова закружилась, не знал, что делать. Понимал, что если даже сегодня выиграю, то на финальный матч не выйду», — объяснял игрок.
На данный момент сроки восстановления Медведева неизвестны. Россиянин отправился в Монако на диагностику. Пока у него в планах два турнира — Вена и «Мастерс» в Париже, которые должны ему помочь отобраться на Итоговый чемпионат. Так что пожелаем Даниилу скорейшего восстановления!