Мария совсем недавно стала матерью, но уже великолепно справляется с новой ролью. Тем временем бизнес теннисистки тоже идёт в гору. Россиянка превратится теперь в королеву блокчейна?
В июле этого года мир тенниса посетила приятная новость. Мария Шарапова, завершившая карьеру в 2020 году, стала мамой. У спортсменки родился сын от её бойфренда, британского бизнесмена Алекса Гилкса.
Мальчика назвали красивым именем Теодор и сразу окружили вниманием и заботой. Мария даже вознамерилась с детства прививать ему любовь к русской классике, читая перед сном стихи Маяковского.
Не забывает теннисистка и про собственное саморазвитие, предпочитая проводить вечера в компании произведений искусства. Недавно она посетила выставку известного швейцарского художника-инсталлятора Урса Фишера.
Физические нагрузки также входят в ежедневный план Шараповой. Мария быстро пришла в форму после родов благодаря поддержке жениха, с которым часто играла на корте.
Тренировки и правильное питание позволили Шараповой мгновенно вернуться к модельной карьере, в которой начался новый рост. Россиянка не только побывала на Неделе моды в Нью-Йорке, но и приняла участие в показе мод на площади Дуомо в Милане.
Кроме того, у спортсменки появилось новое увлечение: Мария обратила внимание на NFT-бизнес, посетила неделю блокчейна Binance в Париже, а затем инвестировала в перспективную криптовалютную компанию MoonPay.
По признанию Шараповой, всё это нужно ей для улучшения связи с её фанатами. «Меня видели на телеэкране каждую неделю, когда я играла в теннис, но у меня больше нет этой платформы, потому что я ушла на пенсию пару лет назад», — говорила она Sportskeeda.
После таких тяжёлых трудовых будней теннисистке просто необходим отдых, и она предпочитает проводить время с близкими подругами, голливудскими звёздами Энн Хэтэуэй и Шейлин Вудли.
Для начала Мария отправилась на озеро Комо в Италии, где насладилась природой и позанималась теннисом, а затем отправилась радоваться последним «летним лучам» в Грецию.