Считаем миллионы самой раскрученной британской теннисистки.
По данным издания The Times, российский тренер Дмитрий Турсунов решил прекратить сотрудничество с чемпионкой US Open – 2021 британкой Эммой Радукану, чтобы начать работать с другой спортсменкой.
За последний год самая раскрученная британская теннисистка сменила сразу несколько тренеров – с ней работали Найджел Сирс, Эндрю Ричардсон, Торбен Бельц и Дмитрий Турсунов.
После своей сенсационной победы на US Open – 2021 Радукану больше не выиграла пока ни одного титула. Лучший результат – полуфинал Сеула-2022 под руководством Турсунова.
На данный момент Эмма откатилась на 68-е место в рейтинге WTA. За свою недолгую карьеру 19-летняя теннисистка заработала на корте $ 3 538 908, из которых $ 2,5 млн пришлись на US Open – 2021.
А вот вне корта дела у неё идут гораздо лучше: она регулярно становится участницей модных показов и лицом известных брендов.
Активная жизнь вне корта позволила британке за последний год ворваться в топ-3 богатейших теннисисток мира. Впереди неё только Наоми Осака и Серена Уильямс.
Более того, по заработкам Эмма опережает многих ведущих теннисистов-мужчин, включая чемпиона US Open – 2021 Даниила Медведева.
Топ-4 лидеров по доходам за год:
1. Федерер – $ 90 млн (0 + 90)
2. Осака – $ 56,2 млн (1,2 + 55)
3. Серена – $ 35,1 млн (0,1 + 35)
4. Надаль – $ 31,4 млн (6,4 + 25)
Места с 5-го по 8-е:
5. Джокович – $ 27,1 млн (7,1 + 20)
6. Радукану – $ 21,1 млн (3,1 + 18)
7. Медведев – $ 19,3 млн (7,3 + 12)
8. Нисикори – $ 13,2 млн (0,2 + 13)
Спонсорами Радукану на данный момент являются такие известные бренды, как British Airways, Dior, Evian, HSBC, Porsche, Tiffany, Vodafone и Nike.