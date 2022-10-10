Вопросы о личной жизни стали для Рафаэля своеобразной тренировкой мозгов. Каждый раз теннисист придумывает способ, чтобы защитить собственные границы. Он и его супруга даже устроили любовный детектив, дабы не попасться!
О возлюбленной испанца известно неприлично мало. С Марией Франциской, или просто Мэри, Надаль познакомился благодаря сестре Марибель, а встречаться с ней стал в 2005 году.
Сдержанная и элегантная, Мэри с уважением относилась к работе своего партнёра и редко появлялась на публике вместе с ним. Девушка считала, что для здоровых отношений им с Рафой необходимо отдыхать друг от друга.
«Ему нужно личное пространство, когда он на соревнованиях, а меня утомляет одна только мысль о том, как бы я там слонялась в ожидании, что ему что-нибудь понадобится. Это было бы очень вредно для отношений», — рассказывала она.
Тем не менее, несмотря на внешнюю холодность, союз Рафы и Мэри оказался очень крепок. В 2019 году пара решила сыграть свадьбу. 300 гостей, среди которых был король Испании Хуан Карлос, крепость на Мальорке, дорогие наряды — было великолепно!
«Мы поженились просто ради вечеринки, — шутил потом теннисист, отмечая, что штамп в паспорте после 17 лет отношений ничего не значит. — Просто наступило время, подходящее, чтобы это сделать. Мэри помогла мне вырасти».
Так же спокойно отнёсся к переменам в своей жизни Надаль, когда стало известно, что супруги ждут ребёнка: «Если всё будет хорошо, я стану отцом. Я не привык говорить о личной жизни, предпочитаю оставлять это за кадром».
И вот после долгих месяцев ожидания в семье Надаля случилось пополнение. 8 октября 2022 года у теннисиста родился сын, которого назвали Рафаэлем — в честь отца.
Тем временем на радостное событие отреагировал друг и соперник Надаля Новак Джокович, поздравив теннисиста и его жену: «Я не буду ему ничего советовать, у него большая семья и система поддержки. Просто желаю им много здоровья и счастья».