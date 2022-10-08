Встречи россиянина и серба — всегда услада для глаз зрителей. Яркие игры, наполненные эмоциями, — вот секрет их противостояния. За 10 матчей мы увидели всего четыре победы Даниила, но зато какие!
Дебют Медведева в сборной России как раз пришёлся на матч с Джоковичем. Во втором матче 1/8 финала Кубка Дэвиса в 2017 году Даниил переигрывал Новака ровно полтора сета, но не смог закончить встречу из-за судорог.
«У него пошли нехарактерные судороги, которые были связаны не с одной рукой или ногой, а со всем организмом. Это показатель того, что нервная система не выдержала, — объяснял тогда капитан сборной России Шамиль Тарпищев.
В том же году теннисисты встретились на турнире в Истбурне, который вновь закончился не в пользу Медведева. Прекрасная игра Джоковича не оставила ему шанса после трёх брейк-пойнтов, реализованных сербом.
Ситуация повторилась на открытом чемпионате Австралии два года спустя. Даниил пытался навязать борьбу более опытному сопернику, но в итоге отдал инициативу после третьего сета.
Через три месяца Медведев всё же взял своё, обыграв Джоковича на турнире в Монако. Матч шёл неровно: проваливался то Новак, то сам Даниил, но в конце концов россиянин почувствовал ритм и оставил серба не у дел.
Сумасшедшую результативность показывал Медведев в августе 2019 года. Даниил выбил три путёвки в финал за три недели, в том числе и на турнире в Цинциннати, где его соперником вновь был Джокович.
«Чувствовал, что уже не могу перестреливаться с ним в долгих розыгрышах. Знал, что нужно играть более агрессивно», — рассказывал Медведев после матча и был прав: в какой-то момент игрок включил режим зверя.
В 2020 году в полуфинале Кубка АТР Медведев и Джокович выдали настоящий триллер. Почти три часа Даниил изводил Новака, заставляя метаться у сетки, но серб был неумолим. После победы он едва стоял на ногах.
Сенсация произошла во втором туре Итогового турнира ATP в Лондоне. Россиянин разгромил первую ракетку мира. Всё закончилось в двух сетах: нервничающий Джокович сделал пять двойных ошибок и допустил на 16 невынужденных больше соперника.
«Когда мне было восемь лет, я уже смотрел, как он по телевизору выигрывает турниры «Большого шлема». Он был ещё молод. Играть против него — всегда воплощение мечты», — так отзывался о Новаке Даниил после игры.
В финале Australian Open в 2021 году Медведеву было крайне непросто. Спортсмен имел неплохие шансы переломить игру в третьем сете, но проблемы с психологией помешали ему. Теннисист много ругался, ломал ракетки и в итоге проиграл.
Первая в карьере победа в турнире серии «Большого шлема» у Медведева тоже выпала на противостояние с Джоковичем. И в этот раз Даниил не оплошал: три сета со счётом 6:4, и награда отправилась в Россию.
Взять реванш у Джоковича представилась возможность на парижском «Мастерсе». Титулованный серб составил грамотную тактику и поймал Медведева в ловушку. Победив россиянина, он гарантировал себе звание первой ракетки мира по итогам года.
Очередная встреча Медведева и Джоковича пройдёт в субботу на турнире в Астане. Теннисисты будут бороться за финал. Сможет ли Даниил одержать пятую, юбилейную победу над Новаком — узнаем уже очень скоро.