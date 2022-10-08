Рублёв благодарит болельщиков всегда! Об этом уже слагают легенды.
Андрей не любит масок: если ему грустно — ему действительно грустно. В Астане он почти не улыбается, ходит понурый. И даже болельщикам сложно поднять ему настроение. Но теннисист тратит всё свободное время на них — никогда и никому не отказывает.
После 1/4 с Маннарино в Астане, как обычно, к границам корта сбежались фанаты — сотни фанатов. Но каково было удивление наблюдавших, когда Андрей раздал автографы каж-до-му! И потратил полчаса.
В Казахстане он уже делал подобное – после матча первого круга. Тогда, правда, сократил время до 15 минут, так как на корте ждали следующую пару.
«Это самый лёгкий способ поблагодарить людей, которые пришли поддержать игроков и теннис. Поэтому я так делаю. Мне это не может наскучить, потому что для меня это уже часть работы. Как восстановление или разминка, или пресс-конференция. И нужно быть благодарным за то, что это есть в твоей работе».
Часто к звёздам подходят как на красной ковровой дорожке — Андрей и там притормозит на 10–20 минут.
Андрей 20 минут раздавал автографы после выхода в четвертьфинал US Open — 2022. Обыграл он британца Кэмерона Норри. Соцсети были в восторге, как и болельщики!
Уже четыре года назад Андрей был внимательным. Тогда в Роттердаме он не заметил мальчишку, стоящего у него за спиной в ожидании автографа, и уже пошёл в подтрибунку. Но затем исправил положение — расписался и сделал фото. Парень чуть ли не ревел.
Фанаты Астаны не остаются без презента. И благодарят за это Андрея. Все те 30 минут они скандировали: «Андрей, спасибо тебе!» или «Ты — лучший!».