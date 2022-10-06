Странные вопросы и низкие цены. Чем удивляют Казахстан и турнир Astana Open.
Чеки тут очень приятные. Билет на матч Джоковича или Медведева можно купить за 250 рублей в зависимости от места. Дневная сессия — 300, вечерняя — 900. Кофе — и вовсе за 100, а такси класса «комфорт» — за 130.
Хотя спонсоров и партнёров у турнира много — на официальном стенде их два десятка.
Не все болельщики в контексте. Сосед легко может спросить: «Почему Рублёв играет без флага?». Или: «Как называется удар под сетку?». Некоторые не в курсе и настоящих имён: хорват Чилич превратился в Чилика. Любимое заблуждение, что цифра 500 — то есть серия — означает количество игроков на турнире.
На тренировки могут приходить немногие, но такая опция всё же возможна. Есть и открытый сектор за стеклом: тренирующихся там в свободное время игроков видно как на ладони с корта.
Они любят выкрикивать: «Карен, повтори! Ну, ещё разок». Иногда теннисисты вступают в диалог. Так, Андрей Рублёв на комментарий «Ещё один мяч, Андрей» ответил: «Я умею считать». В общем, местным энтузиазма не занимать.
Казахстан удивил толпой интересующихся теннисом детей. Они буквально приходили на корт с ракетками и в местной амуниции — видимо, с тренировки или уходили на неё. У каждого при себе фото игроков, мячи и другие атрибуты тенниса для автографа.
Немногие турниры в таком объёме продвигают свою культуру и корни. Яркими образами болельщиков и теннисистов встречают уже на входе вот в таких аутентичных нарядах.