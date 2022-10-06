Странные вопросы

Не все болельщики в контексте. Сосед легко может спросить: «Почему Рублёв играет без флага?». Или: «Как называется удар под сетку?». Некоторые не в курсе и настоящих имён: хорват Чилич превратился в Чилика. Любимое заблуждение, что цифра 500 — то есть серия — означает количество игроков на турнире.