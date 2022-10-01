Леонардо Майер — Жоау Соуза — 6 часов 43 минуты

Первый круг Кубка Дэвиса в 2015 году увидел поистине героический камбэк от Соузы, который сравнял счёт после того, как проигрывал со счётом 4:1 в третьем сете. Тем не менее Майер взял своё по итогам 28 геймов в финальном сете.