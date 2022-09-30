Звёздные спортсменки нередко снимаются для fashion-изданий, а вот тех, кто отважился сменить корт на подиум и ракетку на высокие каблуки, не так много. Кому же удалось вписать себя в летопись модных дефиле?
Мария Шарапова — одна из самых коммерчески успешных теннисисток современности. Россиянка неоднократно принимала участие в модных показах. В последний раз она продемонстрировала свои навыки на площади Дуомо в Италии.
Хорошую карьеру сделала и главная соперница Марии Серена Уильямс. 41-летняя американка, облачённая в роскошное платье от Balenciaga, недавно открыла показ Vogue World, проходивший в Ньо-Йорке.
Сестра Серены, Винус, не отстаёт от неё. Теннисистка активно занимается модой и создаёт собственные коллекции одежды. Одна из самых ярких — это коллаборация с DC Comics по мотивам истории о Чудо-женщине.
Белорусская спортсменка Виктория Азаренко в совершенстве овладела искусством ношения каблуков. В 2013 году девушка вместе с младшей Уильямс дефилировала на красной дорожке перед выставочным матчем в Таиланде.
В том же году Слоан Стивенс дебютировала на подиуме в рамках показа мод Just Dance with Boy Meets Girl на Неделе моды в Нью-Йорке. Затем теннисистка попробовала себя в роли модельера и выпустила коллекцию купальников.
Наоми Осака тоже зарекомендовала себя как отличный дизайнер. Она сотрудничала с Nike и с японской маркой Adeam. На Неделе моды в Нью-Йорке в 2020 году спортсменка представила коллекцию осень-зима.
Там же выступила и Каролина Возняцки. Теннисистка закрывала показ коллекции именного бренда Серены Уильямс. Эффектный наряд из юбки-макси и кроп-топа с принтом жирафа впечатлил зрителей.
Одним из ближайших друзей Даниэлы Гантуховой является известный дизайнер Лукош Кимлицки. Теннисистка принимала участие в модном показе его коллекции на территории старинного замка в Венгрии.
Абсолютной же рекордсменкой по количеству модных съёмок и дефиле является Анна Курникова. Россиянка стала настоящей fashion-иконой, перечислить все её достижения в этой сфере просто нереально.