Теннисистки, выступавшие на модных показах

Звёздные спортсменки нередко снимаются для fashion-изданий, а вот тех, кто отважился сменить корт на подиум и ракетку на высокие каблуки, не так много. Кому же удалось вписать себя в летопись модных дефиле?

