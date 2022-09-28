История знает немало примеров, когда звёзды тенниса, по той или иной причине вынужденные покинуть корт, совершали мощный камбэк. Вспоминаем, как это было.
Череда травм заставила спортсменку завершить карьеру в 2007 году, однако через пару лет Ким вернулась и завоевала три «Шлема». На Олимпийских играх в Лондоне Клейстерс выбыла после 1/4 и впоследствии объявила об уходе из спорта.
В начале 2020 года теннисистка предприняла последнюю попытку вернуться, но отдельные выступления на турнирах не помогли ей закрепиться в топе. Вероятно, это конец для великой бельгийки.
Отход от дел ещё одной бельгийки в 2008 году стал настоящим шоком. Энен вернулась спустя пару сезонов, мечтая выступить на Уимблдоне, но роковая травма, полученная в Лондоне, вынудила её уйти окончательно.
Вернуться после жестокого нападения в 1993 году спортсменке было нелегко, но она сделала это — выиграла АО-1996. Но на этом серьёзные успехи на «Шлемах» для неё закончились.
Несчастье произошло и с Самантой Стосур — австралийке поставили неутешительный диагноз болезнь Лайма. Ей пришлось пропустить около десяти месяцев, зато затем на спортсменку посыпались победы, она надолго прописалась в мировой десятке.
Судьба Андре Агасси была полна взлётов и падений. Олимпийский чемпион стал иконой тенниса, но пострадал от травм и пристрастия к метамфетаминам. В 1999 году он вернулся и триумфально взял первый в истории карьерный «Золотой шлем».
Став в 16 лет олимпийской чемпионкой, Каприати быстро перегорела и не хотела возвращаться в большой спорт. Зато, когда это произошло в 2001 году, её карьера взлетела вверх. Невероятное преображение!
Марии Шараповой пришлось реабилитироваться после громкой истории с допингом. Россиянка говорила, что «готова на всё, чтобы вновь подняться». Но, увы, этого не случилось — в 2020 году теннисистка объявила о завершении карьеры.
Другая наша теннисистка Елена Веснина благополучно вернулась после рождения ребёнка. На Олимпиаде в Токио спортсменка взяла вторую в карьере медаль Игр — серебро в миксте.
Одна из самых душераздирающих историй принадлежит Иво Карловичу. В 2013 году теннисист попал в больницу с подозрением на инсульт и инфекцию мозга, но худшего удалось избежать. Спортсмен вернулся бодрым и весёлым, как и прежде.
«Мне было очень больно. Через четыре дня я вспомнил своё имя, а онемение прошло через пять дней», — вспоминал пугающие подробности того времени Иво, заверяя болельщиков, что теперь не о чем беспокоиться.
Энди Маррей смог вернуться на высочайший уровень даже после операции на ноге по замене бедра. Два года болей, ещё одно хирургическое вмешательство и отчаяние — вот что он пережил, прежде чем снова взять в руки ракетку.
Популярный испанец тоже прошёл непростой период. Боли в коленях мешали Надалю тренироваться, но его восхождение на вершину было неизбежно. Теперь имя Рафаэля знают и за пределами мира тенниса.
Возобновление карьеры Серены после родов завершилось четырьмя финалами «Шлемов». После поражения в третьем круге US Open американку провожал из тенниса весь стадион в Нью-Йорке. Но, возможно, это не конец…
«Я чувствую, что хочу вернуться. Я определённо всё ещё могу вернуться», — сказала она Variety. Такими темпами мы можем дождаться и возвращения Роджера Федерера, только что покинувшего спорт.