Теннисистки прошли долгий путь от взаимных оскорблений до многочасовых разговоров на личные темы. Их дружбу теперь не разрушить.
Серена Уильямс и Мария Шарапова подарили миру тенниса одно из самых ярких противостояний в истории. Девушки были непримиримыми соперницами на корте до конца спортивной карьеры.
Наиболее значимой победой Шараповой до сих пор считается та, которую она одержала над Уильямс на Уимблдоне в 2004 году. Тогда 17-летняя Мария не знала, что Серена воспримет поражение слишком серьёзно.
Американка более не хотела проигрывать «этой маленькой сучке» и за 14 лет довела счёт их личных встреч до разгромного 20:2 в свою пользу. Мария оставалась в проигравших 19 матчей подряд.
Естественно, отношения между спортсменками были напряжёнными. Причём за пределами корта девушки устраивали настоящий трэш-ток, обсуждая своих бойфрендов. Порой доходило до абсурда.
В 2013 году в интервью журналу Rolling Stone Серена пожаловалась, что Мария встречается с парнем с «чёрным сердцем». Оказалось, что это был бывший молодой человек Уильямс Григор Димитров.
Скандал удалось уладить, но прежде Шарапова жёстко ответила на критику американки, намекнув на её отношения с собственным тренером Патриком Муратоглу, ушедшим из семьи ради Уильямс.
Переломным моментом в общении Марии и Серены стала допинговая история первой. Как ни странно, Уильямс не стала злорадствовать и поддержала россиянку, решившуюся на смелое выступление.
С тех пор между теннисистками установился мир. На совместных мероприятиях спортсменки мило беседовали и делали стильные фото. Одно из таких появилось на Met Gala в 2021 году.
«У меня нет к ней никаких плохих чувств. Я всегда вдохновляюсь другими успешными женщинами», — объясняла природу их отношений Уильямс.
«Мы с Сереной могли быть друзьями. Мы мотивировали друг друга. Может быть, это лучше, чем дружить», — рассуждала в своей автобиографии Шарапова.
И вот это случилось: Серена и Мария официально зарыли топор войны. «Теперь Шарапова моя лучшая подруга. Это первый человек, кому я могу позвонить, чтобы обсудить свои повседневные дела», — рассказала Уильямс Tennis up to date.