Кубок Лэйвера — 2022 стал последним турниром в карьере Роджера. Много слёз, улыбок и триумфальная игра — так прошёл этот вечер.
Солнечный день в Лондоне предзнаменовал великий финал. Роджер Федерер готовился к матчу с Джеком Соком и Фрэнсисом Тиафо вместе с Рафаэлем Надалем.
Но до этого момента теннисист провёл несколько прекрасных вечеров со старыми соперниками. Спортсмен погулял по городу в компании сборной Европы.
Федерер сходил на ужин вместе с Бьоргом Борном и Энди Марреем, а затем встретился с основателем памятного турнира Родом Лэйвером.
Не забыл Роджер и про преданных фанатов. Болельщики приготовили флешмоб в поддержку любимого спортсмена и принесли плакаты с добрыми пожеланиями.
На пресс-конференции Федерер произнёс трогательную речь. «Ты всегда хочешь играть вечно, но я знаю, что каждый рано или поздно должен завершить игру», — сказал он.
Взволнован предстоящим матчем был и напарник Роджера. «Самый важный игрок в моей теннисной карьере уходит. Пережить этот момент будет непросто», — приводит слова Надаля Sportskeeda.
«Он заслужил огромную популярность, потому что был совершенным на корте и вне его», — поддержал коллегу Новак Джокович в интервью Eurosport.
Начало матча вышло для Федерера и Надаля крайне успешным, но затем спортсмены немного сдали. Надо отдать должное — соперники держали их в напряжении до самого конца.
Прощальная игра Роджера обернулась для него поражением, но плакал теннисист не поэтому. Яркий финал его истории в спорте подарил ему большую надежду в будущем.
«Теннис значил и будет значить для меня целый мир. Он в хороших руках, ребята всё ещё здесь. Многие матчи связали нас навсегда», — подвёл итог Федерер, прощаясь с любимым спортом.