«Русский тролль» — так назвали Даниила западные СМИ, и неспроста. Теннисист часто бурно реагирует на проигрыши, кидается вещами и кричит на болельщиков.
На US Open — 2019 Медведев сорвался, швырнув ракетку в сторону судейской вышки, а затем показал арбитрам и фанатам средний палец.
На групповом этапе Итогового турнира АТР в Турине-2021 россиянин снова «заигрывал» с публикой: вальяжно «курил» и зевал, зля поклонников своего соперника Янника Синнера.
В финале турнира «Мастерс» в Париже-2021 Даниил встретился с Новаком Джоковичем. Напряжение игры возросло, когда Медведев психанул из-за криков зрителя, кинув ракетку на трибуну.
На Australian Open — 2022 теннисист снова погряз в скандалах. Разборка в полуфинале с отцом Стефаноса Циципаса, подсказывавшего сыну, обернулась срывом на судью.
«Ты тупой? Смотри на меня, я с тобой разговариваю. Дай ему предупреждение — его отец говорит каждый розыгрыш. А мне ты дал предупреждение просто так», — кричал ему Даниил.
В финале россиянин вновь обратился за помощью к арбитру, попросив угомонить разбушевавшихся болельщиков. Всё закончилось обессиленным монологом Медведева, недовольного ситуацией.
«Они идиоты! У них пустота на месте мозгов. Наверное, в жизни всё очень плохо — с идиотами просьбы не работают», — заключил он.
В июне этого года Медведев дал волю эмоциям в финале турнира в Галле. Проигрывая Хуберту Хуркачу, Даниил накричал на своего тренера Жиля Сервара, вынудив того уйти с трибуны.
Последняя стычка у Даниила случилась с фанатами на турнире АТР-250 в Метце в матче со Стэном Вавринкой. Теннисист дразнил публику и швырялся ракеткой, победить ему это не помогло.