Никто не смог сдержать слёз.
Прощание Роджера Федерера с большим спортом выдалось очень трогательным. Спортсмен отметил, что прошёл долгий сложный путь и не справился бы без своих родных и близких.
«Было прекрасно выпустить новости в окружении мамы, папы и Мирки. Кто бы подумал, что это путешествие будет таким долгим. Невероятно!» — написал он.
Жена теннисиста Мирослава Вавринец была надёжной опорой для Роджера на протяжении всей карьеры. Именно она была его музой и вдохновляла на большие победы.
Начало их отношений пришлось на Олимпиаду-2000 в Сиднее, где отважный юноша признался девушке в симпатии. С тех пор они неразлучны.
«Последние несколько лет были тяжёлыми для меня, но, я думаю, ей они давались ещё тяжелее. Ей больше не нравилось наблюдать за мной со всеми эти травмами», — объяснял чувства супруги Федерер после его ухода из спорта.
Детям Роджера, двум чудесным парам близнецов Майле-Роуз и Шарлин-Риве, а также Лео и Ленни, было непросто принять новость о завершении карьеры отца.
«Где-то им было грустно, что я останавливаюсь. Но они всегда говорили: «Хватит играть в теннис, мы хотим покататься на лыжах». Я сказал всем четверым одновременно, и трое из четверых заплакали», — сказал Федерер изданию Blick.
Только с помощью поддержки своей семьи Роджер смог принять одно из самых сложных решений в жизни и теперь ни о чём не сожалеет.