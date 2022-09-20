Такие похожие и такие разные карьеры близких людей.
Самые амбициозные сёстры тура из Чехии: с июня девушки взяли 40 матчей и проиграли лишь три на двоих. 17-летняя Линда недавно выиграла первый титул WTA-250 в Ченнаи, 15-летняя Бренда уже 195-я в мире.
19-летняя Полина — юниорка сборной России — идёт по пути старшей сестры. Благо ориентиры есть — Вероника уже 13-я ракетка мира. Полина же пока играет турниры ITF (и взяла четыре таких), а в WTA — 243-я.
«Сейчас Марко 31, а Джордже — 27, и оба достаточно давно бросили попытки играть в туре, хотя когда-то хотели стать профессионалами. Семья могла «тащить» только одного. Средний из братьев провёл последний матч в 2019 году, а младший — в 2015-м, в 20 лет.
22-летний Петрос явно в тени старшего. В одиночке он обычно застревает в первых кругах челленджеров, зато в паре на 190-й позиции и с двумя титулами в 2022-м. Хотя чаще мы его видим в боксе, поддерживающим Стефаноса.
Братья — ещё действующие теннисисты. Саша борется с травмой лодыжки, Миша странствует по ITF, будучи журналистом редакции Eurosport. Но оба пересекаются на больших турнирах — чаще по разные стороны корта.
Российских звёздочек 15-летнюю Мирру и 18-летнюю Эрику давно ведёт агентство IMG, а тренируются они то в Сочи, то в Европе. Младшая штампует титулы ITF, старшая — навязывает борьбу примам WTA на «Шлемах».
Эти сёстры и не нуждаются в представлении. На двоих Уильямс забрали 30 ТБШ, каждая была №1. Правда, ещё в детстве успех пророчили старшей Винус, но мегазвездой стала Серена.
Погодки зашли в про-тур в одно время: если Энди сконцетрировался на личке, другой раскрылся в паре. Оба были №1 мира и взяли «Шлемы»: менее раскрученный старший брат два, Энди — три. Мог и больше, но Big-3 его вечно обходили.
Самая легендарная теннисная пара России: оба — №1 мира. Правда, Марат всё же брал два «Шлема», у Динары — лишь один — в США, и то в паре.
Девушки — сёстры-близнецы. Правда, карьеры у них совсем не похожи. Каролина — экс-первая в мире, взяла 16 турниров WTA, Кристина же скромный один, в Ташкенте.
Одна из сильнейших пар начала XXI века. С 1999 года они играли в финалах более чем ста турниров ATP, взяли «Карьерный шлем». Десять раз признавались лучшей мужской парой.