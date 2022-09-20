Энди и Джейме Маррей

Погодки зашли в про-тур в одно время: если Энди сконцетрировался на личке, другой раскрылся в паре. Оба были №1 мира и взяли «Шлемы»: менее раскрученный старший брат два, Энди — три. Мог и больше, но Big-3 его вечно обходили.