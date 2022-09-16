Лыжи, сноуборд и другие активности

«Хочу научиться кататься на лыжах по глубокому снегу. У меня никогда это не получалось, а потом я перестал пытаться 12 лет назад, когда у меня был мононуклеоз. Теперь хочу серьёзно попробовать ещё раз», – отмечал Федерер.