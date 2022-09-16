Вариантов масса.
Роджер и его супруга Мирослава (Мирка) вместе воспитывают четверых детей. Теперь у Роджера появится больше времени на близких.
Федерер неоднократно заявлял, что ему хотелось бы путешествовать по миру с семьёй. «Открыть для себя прекрасные парки по всему миру вместе с детьми — мы с Миркой давно мечтали об этом», – подчёркивал теннисист.
В 2021-м Федерер преодолел отметку в $ 1 млрд, заработанный за карьеру. Большая часть – именно доходы от рекламы, спонсорства и инвестиций.
Наиболее удачное вложение Роджера – в компанию On Running. В 2019-м он инвестировал около 50 млн швейцарских франков, затем компания вышла на IPO и сейчас стоит $ 10 млрд. Долю Федерера оценивают в 300 млн.
Есть и такой неожиданный выбор. «Я бы вновь хотел играть на музыкальном инструменте. Надеюсь, когда закончу теннисную карьеру, у меня будет время. Раньше я играл на фортепиано», – рассуждал Роджер в 2020-м.
«Хочу научиться кататься на лыжах по глубокому снегу. У меня никогда это не получалось, а потом я перестал пытаться 12 лет назад, когда у меня был мононуклеоз. Теперь хочу серьёзно попробовать ещё раз», – отмечал Федерер.
Фонд Роджера Федерера почти 20 лет занимается помощью школьникам из стран Африки. С 2010-го швейцарец проводит выставочные «Матчи для Африки», сам ездит по странам и лично помогает нуждающимся.
$ 13,5 млн Федерер потратил на подготовительные школы только в одной Малави. Благодаря этому почти 150 тысяч детей научились читать.