Дебют в паре с Надалем на Кубке Лэйвера — 2017

В том же году Надаль и Федерер впервые сыграли не друг против друга, а в паре. За команду Европы они выступали на Кубке Лэйвера и в парном матче обыграли американцев Сэма Куэрри и Джека Сока.