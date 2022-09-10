Тренер Карлоса Алькараса был успешен как на корте, так и за его пределами.
В 2003 году Хуан-Карлос Ферреро был на пике: он выиграл «Ролан Гаррос» в одиночном разряде и к сентябрю стал первой ракеткой мира. Восемь недель ему удалось продержаться на вершине.
Лучшие годы Ферреро прошли в одно время с выступлениями Марата Сафина, Ллейтона Хьюитта, Энди Роддика. В это же время начинал блистать и Роджер Федерер, но такой же величиной испанцу стать не удалось.
Тогда ему было 32 года – не такой уж серьёзный возраст для завершения, но у теннисиста было очень много травм. В последний сезон испанец выступал крайне неудачно.
В 2017-м на один матч Ферреро возвращался в тур: сыграл в паре с Пабло Карреньо-Бустой на турнире в Барселоне. После он сконцентрировался на тренерской карьере.
Ферреро полгода работал в качестве тренера Александра Зверева. Работу пришлось прекратить зимой 2018 года из-за разного подхода к тренировкам и конфликтов.
Ферреро начал тренировать Алькараса в 2019 году, когда молодому таланту было всего 16 лет. В 2021 году Карлос выиграл первый титул АТР, а в 2022-м совершил мощный прорыв в топ.
В воскресенье Карлос Алькарас может выиграть первый титул «Большого шлема». В 2003-м его тренер проиграл свой финал US Open.
Мария признавалась в своей книге, что тайно была влюблена в Ферреро в начале нулевых, готовясь к грунтовому сезону в его академии. Перед Уимблдоном-2004 Ферреро поставил на победу Шараповой – и Мария оправдала его ожидания.
Однажды Хуан-Карлос выиграл престижный турнир Les Petits As. Чемпионкой в женском одиночном разряде стала Анна Курникова, и на финальной вечеринке победители танцевали вместе.