Чем сейчас занимается Хуан-Мартин дель Потро?

Аргентинские СМИ утверждали, что отец очень неудачно распорядился его деньгами и оставил кучу долгов после смерти.

Последний матч дель Потро закончился его слезами

В первом круге турнира в Буэнос-Айресе Хуан-Мартин проиграл соотечественнику Федерико Дельбонису в двух сетах.

Затем теннисист снялся с турнира в Рио

Теперь дель Потро вряд ли вернётся в теннис. Проблемы с коленом слишком сильные, чтобы снова заиграть на высоком уровне. Травму Хуан-Мартин получил ещё в 2018 году на «Мастерсе» в Шанхае, после чего перенёс несколько операций.

С февраля аргентинец лечится

После слов о возможном окончании карьеры дель Потро продолжил лечение. В Швейцарии он восстанавливался в Rennbahnklinik, где ранее лечились Новак Джокович и Стефанос Циципас.

С призовыми за турнир в Буэнос-Айресе возникли проблемы

За участие в первом круге Хуан-Мартин должен был получить около $ 6,5 тыс., но фирма Integra Pymes SGR через суд забрала эти деньги, поскольку отец теннисиста Даниэль Орасио должен организации около 1,1 млн аргентинских песо.

Из-за отца у теннисиста много трудностей

По данным прессы, отец дель Потро растратил почти 90 процентов состояния теннисиста из-за множества неудачных инвестиций. Но дель Потро продолжает зарабатывать: например, снимается в рекламе.

Весной Хуан-Мартин посетил клуб «Интер Майами»…

Компанию известному аргентинцу составил величайший легкоатлет Усэйн Болт.

…и Гран-при Формулы-1

На трассе в Майами дель Потро побывал в паддоке и посмотрел гонку.

Время сосредоточиться на себе

Сейчас дель Потро может посвятить время себе: он восстанавливает здоровье, проводит время с любимыми питомцами и реализует интересные ему проекты.

Триумф на US Open — 2009 так и остался его единственной крупной победой

13 лет назад дель Потро одержал главную победу в карьере: на турнирах «Большого шлема» он больше не блистал так ярко, а на Олимпиадах завоевал лишь серебро и бронзу.

Тогда дель Потро опередил великого Федерера

В том финале-2009 дель Потро удалось совершить невозможное: прервать 40-матчевую серию Роджера Федерера без поражений на этих турнирах. До этого швейцарец выигрывал пять лет подряд, но в 2009-м дель Потро оказался сильнее.