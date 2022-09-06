Аргентинские СМИ утверждали, что отец очень неудачно распорядился его деньгами и оставил кучу долгов после смерти.
В первом круге турнира в Буэнос-Айресе Хуан-Мартин проиграл соотечественнику Федерико Дельбонису в двух сетах.
Теперь дель Потро вряд ли вернётся в теннис. Проблемы с коленом слишком сильные, чтобы снова заиграть на высоком уровне. Травму Хуан-Мартин получил ещё в 2018 году на «Мастерсе» в Шанхае, после чего перенёс несколько операций.
После слов о возможном окончании карьеры дель Потро продолжил лечение. В Швейцарии он восстанавливался в Rennbahnklinik, где ранее лечились Новак Джокович и Стефанос Циципас.
За участие в первом круге Хуан-Мартин должен был получить около $ 6,5 тыс., но фирма Integra Pymes SGR через суд забрала эти деньги, поскольку отец теннисиста Даниэль Орасио должен организации около 1,1 млн аргентинских песо.
По данным прессы, отец дель Потро растратил почти 90 процентов состояния теннисиста из-за множества неудачных инвестиций. Но дель Потро продолжает зарабатывать: например, снимается в рекламе.
Компанию известному аргентинцу составил величайший легкоатлет Усэйн Болт.
На трассе в Майами дель Потро побывал в паддоке и посмотрел гонку.
Сейчас дель Потро может посвятить время себе: он восстанавливает здоровье, проводит время с любимыми питомцами и реализует интересные ему проекты.
13 лет назад дель Потро одержал главную победу в карьере: на турнирах «Большого шлема» он больше не блистал так ярко, а на Олимпиадах завоевал лишь серебро и бронзу.
В том финале-2009 дель Потро удалось совершить невозможное: прервать 40-матчевую серию Роджера Федерера без поражений на этих турнирах. До этого швейцарец выигрывал пять лет подряд, но в 2009-м дель Потро оказался сильнее.