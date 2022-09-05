Считаем все деньги россиянина – на корте и за рекламные контракты.
По данным ATP, до US Open – 2022 общая сумма призовых Даниила Медведева за карьеру составляла $ 24 609 195. Это рекорд среди всех российских теннисистов-мужчин.
Топ-7 россиян по призовым:
1. Медведев – $ 24,6 млн
2. Кафельников – $ 23,8 млн
3. Давыденко – $ 16,1 млн
4. Сафин – $ 14,3 млн
5. Южный – $ 14,2 млн
6. Рублёв – $ 12,3 млн
7. Хачанов – $ 11,3 млн
Чемпион US Open – 2021 Даниил Медведев в нынешнем розыгрыше не сумел пройти дальше четвёртого круга, уступив австралийцу Нику Кирьосу. За выход в 1/8 финала россиянин получил чек на $ 278 тысяч.
Таким образом, с учётом призовых за US Open – 2022 заработки Медведева на корте за карьеру достигли $ 24 887 195.
Однако последние годы Даниил гораздо больше зарабатывает не на корте, а за его пределами с помощью различных рекламных и коммерческих контрактов.
По данным Forbes, за последние 12 месяцев Медведев заработал $ 19,3 млн. Из них $ 7,3 млн – на корте и $ 12 млн – за его пределами. Это рекорд для Даниила.
В прошлый раз годовой заработок россиянина составил $ 13,9 млн ($ 5,9 млн — на корте и $ 8 млн — за его пределами). Отметим, что за год сумма коммерческих контрактов выросла в 1,5 раза.
Благодаря росту доходов по коммерческим контрактам, Медведев оказался на четвёртом месте по годовым заработкам среди теннисистов-мужчин. Он смог обогнать японца Кея Нисикори.
Топ-5 лидеров по доходам за 2021 год:
1. Федерер – $ 90,6 (0,6 + 90) млн
2. Джокович – $ 38 (8 + 30) млн
3. Надаль – $ 27 (4 + 23) млн
4. Нисикори – $ 26 (1 + 25) млн
5. Медведев – $ 13,9 (5,9 + 8) млн.
Данные за 2022 год:
1. Федерер – $ 90 (0 + 90) млн
2. Надаль – $ 31,4 (6,4 + 25) млн
3. Джокович – $ 27,1 (7,1 + 20) млн
4. Медведев – $ 19,3 (7,3 + 12) млн
5. Нисикори – $ 13,2 (0,2 + 13) млн.
Главными спонсорами Медведева являются автоконцерн BMW, финансовый бренд Tinkoff, экипировщик Lacoste и часовой бренд Bovet. Новые партнёры – игровой бренд HyperX и китайский бренд Guojiao 1573.