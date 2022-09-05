Надалю, Хуркачу и Кирьосу россиянин уступал по два раза.
4-й круг (1/8 финала)
Счёт: 6:4, 4:6, 3:6
Финал
Счёт: 6:4, 3:6, 3:6
Финал
Счёт: 4:6, 4:6
Финал
Счёт: 6:2, 7:6, 4:6, 4:6, 5:7
Полуфинал
Счёт: 3:6, 3:6
3-й круг (1/16 финала)
Счёт: 6:4, 3:6, 1:6
Четвертьфинал
Счёт: 6:7, 3:6
2-й круг (1/8 финала)
Счёт: 2:6, 6:7
4-й круг (1/8 финала)
Счёт: 2:6, 3:6, 2:6
Финал
Счёт: 4:6, 1:6
Финал
1:6, 4:6
Четвертьфинал
Счёт: 3:6, 2:6
2-й круг (1/16 финала)
Счёт: 7:6, 4:6, 2:6
Полуфинал
Счёт: 6:7, 6:3, 3:6
4-й круг (1/8 финала)
Счёт: 6:7, 6:3, 3:6, 2:6