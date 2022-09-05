Кому проигрывал Даниил Медведев за последний год?

Надалю, Хуркачу и Кирьосу россиянин уступал по два раза.

«Мастерс» в Индиан-Уэллсе-2021, Григор Димитров

4-й круг (1/8 финала)
Счёт: 6:4, 4:6, 3:6

«Мастерс» в Париже, Новак Джокович

Финал
Счёт: 6:4, 3:6, 3:6

Итоговый турнир АТР — 2021, Александр Зверев

Финал
Счёт: 4:6, 4:6

Australian Open — 2022, Рафаэль Надаль

Финал
Счёт: 6:2, 7:6, 4:6, 4:6, 5:7

Турнир АТР-500 в Акапулько, Рафаэль Надаль

Полуфинал
Счёт: 3:6, 3:6

«Мастерс» в Индиан-Уэллсе, Гаэль Монфис

3-й круг (1/16 финала)
Счёт: 6:4, 3:6, 1:6

«Мастерс» в Майами, Хуберт Хуркач

Четвертьфинал
Счёт: 6:7, 3:6

Турнир АТР-250 в Женеве, Ришар Гаске

2-й круг (1/8 финала)
Счёт: 2:6, 6:7

«Ролан Гаррос» — 2022, Марин Чилич

4-й круг (1/8 финала)
Счёт: 2:6, 3:6, 2:6

Турнир АТР-250 в Хертогенбосхе, Тим ван Рейтховен

Финал
Счёт: 4:6, 1:6

Турнир ATP-500 в Галле, Хуберт Хуркач

Финал
1:6, 4:6

Турнир АТР-250 на Мальорке, Роберто Баутиста-Агут

Четвертьфинал
Счёт: 3:6, 2:6

«Мастерс» в Монреале, Ник Кирьос

2-й круг (1/16 финала)
Счёт: 7:6, 4:6, 2:6

«Мастерс» в Цинциннати, Стефанос Циципас

Полуфинал
Счёт: 6:7, 6:3, 3:6

US Open — 2022, Ник Кирьос

4-й круг (1/8 финала)
Счёт: 6:7, 6:3, 3:6, 2:6