У Ника Кирьоса отличная статистика в матчах с топами, острый язык и сложный характер.
В ночь с воскресенья на понедельник Даниил Медведев сразится с одним из самых неудобных для себя соперников – австралийцем Ником Кирьосом.
Летом 2022-го Кирьос вышел в финал Уимблдона в одиночном разряде, где проиграл Новаку Джоковичу. Так что на данный момент он в полном порядке.
Победы на турнирах «Большого шлема» у Кирьоса всё-таки есть: он выиграл Australian Open в парном разряде.
Ник очень замотивирован на битвы со звёздами и нередко их побеждает. Счёт в противостоянии Кирьоса с Джоковичем 2–1, с Надалем 3–6, с Федерером 1–6, с Марреем 1–6.
В противостоянии с нынешней первой ракеткой мира Даниилом Медведевым Кирьос имеет отличную статистику 3–1 по победам в пользу Ника. На турнире в Монреале Кирьос уже побеждал Медведева в статусе первой ракетки мира.
В копилке Кирьоса уже 26 побед над игроками топ-10. В этом году Ник уже пять раз выигрывал у теннисистов из десятки.
Яркие цитаты и резкие заявления – это про него. В сторону Медведева Кирьос тоже высказывался довольно остро. «Что я буду на ужин? Даже не знаю… Чёртову подачу Медведева – прямо в глотку», – шутил Ник.
Одна из страстей Кирьоса – баскетбол. На корте он часто появляется в баскетбольных кроссовках, а когда сам берёт в руки мяч, то говорит об этом спорте так: «Это моя медитация, мой побег, мой баланс».
В личной жизни у Кирьоса бывают такие же яркие вспышки, как и на корте. Например, в неудачном романе с австралийцем призналась Кристина Плишкова, также ему приписывали отношения с россиянкой Анной Калинской.
Одним словом, Даниилу придётся сильно постараться, чтобы пройти дальше. Матч с Кирьосом не станет лёгкой прогулкой.