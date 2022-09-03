Каков размер суммы призовых на корте и коммерческие выплаты американки.
Ещё до начала US Open – 2022 Серена Уильямс объявила, что это будет её последний турнир. По данным WTA на 29 августа, сумма призовых американки за карьеру составила $ 94 618 080.
Больше в теннисе заработали только представители из Big-3 – Новак Джокович ($ 158 996 253), Рафаэль Надаль ($ 131 383 446) и Роджер Федерер ($ 130 594 339).
Идущая второй среди женщин по призовым Винус Уильямс заработала в два с лишним раза меньше своей сестры Серены – $ 42 312 453. Симона Халеп – $ 40 123 437, а Мария Шарапова – $ 38 777 962.
На US Open – 2022 40-летняя Серена сыграла последние матчи в карьере, уступив в третьем круге Айле Томлянович. За это Уильямс получила чек на $ 188 тыс. (за первый круг дают $ 80 тыс., за второй – $ 121 тыс.).
Если эти 188 тыс. приплюсовать к сумме призовых, которые были у Серены до US Open, то получится, что за всю карьеру она заработала $ 94 806 080.
Призовые за победы в теннисе – это важная, но не единственная статья доходов Серены Уильямс. По данным «Форбс», общее состояние американки – $ 260 млн.
2019-й – $ 225 млн
2020-й – $ 225 млн
2021-й – $ 240 млн
2022-й – $ 260 млн
Всего – $ 45,3 млн
На корте — $ 300 тыс.
Вне корта – $ 45 млн
* — без учёта US Open – 2022
Многолетними спонсорами Серены, которые и выплачивают ей солидные гонорары, являются такие известные бренды, как Ford, Gatorade, Gucci, Nike, Subway, Wilson и другие.
Кроме того, Серена владеет венчурной фирмой, с помощью которой в последние годы инвестировала в более чем 60 стартапов.