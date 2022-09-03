Как Серену Уильямс провожали в её последнем матче?

Огромное количество звёзд, сумасшедшая поддержка и слёзы счастья.

Сказка Серены на US Open подошла к концу. В третьем круге Уильямс проиграла австралийской теннисистке Айле Томлянович.

После поражения Уильямс не могла сдержать слёз: «Началось всё с родителей. И они заслуживают всё. Я очень им благодарна. Боже мой. Это слёзы счастья, наверное, я не знаю».

Стадион Артура Эша был переполнен в очередной раз: последние матчи Серены били рекорды посещаемости раз за разом.

«Greatest of all time», — горело на экранах вокруг арены, а болельщики сидели на трибунах со схожими плакатами.

Муж Серены Алексис Оганян в этот раз был без дочки Олимпии, но в футболке с её изображением.

Режиссёр Спайк Ли посетил все матчи Серены на этом US Open и не скрывал своих эмоций на трибунах.

Легенду женского тенниса провожала и другая легенда — Билли Джин Кинг.

Достижения Серены сложно будет превзойти. За свою карьеру Уильямс выиграла 23 турнира «Большого шлема» и стала четырёхкратной олимпийской чемпионкой. $ 94 млн она заработала одними только призовыми.

Может ли Уильямс вернуться? На вопрос о возвращении она ответила очень туманно: «Нет, не думаю. Но никогда не знаешь. Не знаю».