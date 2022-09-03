Знаменитая американка провела последний матч на US Open и оставила огромное спортивное наследство.
В третьем круге US Open – 2022 Серена Уильямс проиграла Айле Томлянович и завершила свою великую карьеру. Сколько же рекордов она установила?
Серена долго гналась за рекордом австралийки Маргарет Корт, у которой 24 «Шлема» в карьере, но так и не смогла. Но и 23 «Шлема» Серены внушают уважение – это второй результат в истории тенниса.
Серена минимум по три раза за карьеру выиграла каждый из «Шлемов». Также три «Карьерных шлема» у Маргарет Корт. Больше только у Штеффи Граф – четыре.
Уильямс побеждала в Австралии семь раз – в 2003, 2005, 2007, 2009, 2010, 2015, 2017 годах. Больше титулов здесь только у австралийки Маргарет Корт – 11.
Серена победила в Париже трижды – в 2002, 2013 и 2015 годах. Рекорд здесь принадлежит американке Крис Эверт – семь титулов.
Американка побеждала на траве Уимблдона семь раз – в 2002, 2003, 2009, 2010, 2012, 2015, 2016 годах. Рекордсменкой здесь является Мартина Навратилова – девять.
На домашнем «Шлеме» Серена побеждала шесть раз – в 1999, 2002, 2008, 2012, 2013, 2014 годах. Это рекорд Открытой эры. Столько же побеждала в США Крис Эверт.
Рекорд женского тенниса. Ближайшие преследовательницы – Навратилова (306), Эверт (299), Граф (278), Винус Уильямс (271). Больше в теннисе выигрывал только Федерер – 369.
Рекорд турнира среди мужчин и женщин. После Серены идут Крис Эверт (101), Джимми Коннорс (98), Мартина Навратилова, Роджер Федерер (по 89).
Помимо 23 титулов на «Шлемах», в одиночке Серена ещё 14 раз побеждала в паре с сестрой Винус, два раза собрав «Карьерный шлем» в паре, и ещё дважды победила в миксте.
Серена входит в пятёрку тех, кто был первой ракеткой 300 и более недель: Граф – 377, Джокович – 373, Навратилова – 332, С. Уильямс – 319, Федерер – 310.
Рекорд в теннисе, который Серена делит с сестрой Винус. Серена выиграла в Сиднее-2000, Пекине-2008, Лондоне-2012 в паре с сестрой, а также победила в Лондоне в одиночке.