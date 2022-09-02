Концовка матча с Фоньини вышла кровавой.
Во втором круге Рафаэлю Надалю удалось обыграть Фабио Фоньини. Инцидент с ракеткой случился в четвёртом сете: Рафа пытался дотянуться до мяча, но ракетка ударилась о корт и отскочила ему в нос.
После этого инцидента Надалю пришлось брать медицинский перерыв и звать на корт врачей.
Медики заклеили теннисисту повреждённый участок специальным пластырем — Рафа заработал себе рассечение переносицы, но не пострадали глаза, как казалось поначалу.
«Это был сильный удар. Сначала подумал, что сломал себе нос, я был в шоке, это было больно», — отметил Надаль на пресс-конференции.
Рафа продолжил матч и не без труда довёл его до победного конца — 2:6, 6:4, 6:2, 6:1.
После встречи Надаль шутил на пресс-конференции, что заслужил этот удар по носу своей плохой игрой в начале матча.