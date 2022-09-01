Тяжело играть против легенды, за которую болеет вся арена.
На своём прощальном турнире Серена Уильямс преодолела уже два круга, хотя многие думали, что американка вылетит ещё в первом. Но невероятная поддержка болельщиков и внутренняя сила помогают легенде идти дальше.
После победы Уильямс над второй ракеткой мира на стадионе появились надписи «Greatest of all time».
«На корте всё равно было тяжело. Я знала, что меня ждёт, но никогда с таким не сталкивалась. Они не то что болели против меня – просто очень хотели, чтобы Серена победила», – отметила Анетт Контавейт после матча.
Встреча с Данкой Ковинич собрала на трибунах 29 402 зрителя, а матч с Анетт Контавейт – ещё больше, 29 959 зрителей.
На прощальных матчах Уильямс огромное количество звёзд – например, оба матча посетил Тайгер Вудс.
Майк Тайсон тоже не мог пропустить такое событие…
…как и модели Белла и Джиджи Хадид…
…и актриса Зендэя.
Следующей соперницей Серены на US Open станет Айла Томлянович. Выдержит ли австралийская спортсменка такой напор трибун на арене Артура Эша?