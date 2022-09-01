Все трибуны – за Уильямс

«На корте всё равно было тяжело. Я знала, что меня ждёт, но никогда с таким не сталкивалась. Они не то что болели против меня – просто очень хотели, чтобы Серена победила», – отметила Анетт Контавейт после матча.