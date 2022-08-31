Дочка Серены Уильямс растёт копией своей мамы!

Уже сделала знаменитую причёску и берет уроки игры в теннис.

На трибунах у Серены – серьёзная поддержка

Маленькая Олимпия – главная болельщица мамы на прощальном US Open.

Олимпия скопировала победный стиль мамы

У малышки сейчас та же причёска, что и у мамы в молодости: с ней Серена впервые выиграла US Open в 1999-м.

Свой последний «Шлем» Серена взяла до рождения дочери

В 2017 году Уильямс победила на Australian Open. В тот момент она уже была беременна Олимпией: девочка родилась в сентябре того же года.

Роды были очень трудными

Спортсменке пришлось пережить кесарево сечение, а на следующий день после родов к Серене вернулась лёгочная эмболия. Пришлось пережить внеочередную операцию, следующие недели Уильямс не вставала с кровати.

Серена уже приобщает малышку к теннису

Олимпия с пелёнок учится играть в теннис. Причём посещает уроки со специально нанятым тренером, а не занимается у мамы.

Но Олимпия не хочет, чтобы мама играла

Дочь Серены поддержала её решение о завершении карьеры. «Олимпии не нравится, когда я играю в теннис. Это меня огорчает, тревожит моё сердце. Тяжело полностью посвятить себя делу, когда твоя плоть и кровь против», – сказала Уильямс.

У Олимпии неслучайно такое имя

Серена Уильямс – многократная победительница Олимпиад. Трижды она брала золото в парном разряде и один раз – в женском одиночном.

Дочка может и не пойти по стопам матери

Что выберет Олимпия в будущем, ещё неизвестно. Помимо тенниса, Олимпия любит играть на фортепиано, так что вполне может построить музыкальную карьеру.