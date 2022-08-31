Уже сделала знаменитую причёску и берет уроки игры в теннис.
Маленькая Олимпия – главная болельщица мамы на прощальном US Open.
У малышки сейчас та же причёска, что и у мамы в молодости: с ней Серена впервые выиграла US Open в 1999-м.
В 2017 году Уильямс победила на Australian Open. В тот момент она уже была беременна Олимпией: девочка родилась в сентябре того же года.
Спортсменке пришлось пережить кесарево сечение, а на следующий день после родов к Серене вернулась лёгочная эмболия. Пришлось пережить внеочередную операцию, следующие недели Уильямс не вставала с кровати.
Олимпия с пелёнок учится играть в теннис. Причём посещает уроки со специально нанятым тренером, а не занимается у мамы.
Дочь Серены поддержала её решение о завершении карьеры. «Олимпии не нравится, когда я играю в теннис. Это меня огорчает, тревожит моё сердце. Тяжело полностью посвятить себя делу, когда твоя плоть и кровь против», – сказала Уильямс.
Серена Уильямс – многократная победительница Олимпиад. Трижды она брала золото в парном разряде и один раз – в женском одиночном.
Что выберет Олимпия в будущем, ещё неизвестно. Помимо тенниса, Олимпия любит играть на фортепиано, так что вполне может построить музыкальную карьеру.