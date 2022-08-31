Но Олимпия не хочет, чтобы мама играла

Дочь Серены поддержала её решение о завершении карьеры. «Олимпии не нравится, когда я играю в теннис. Это меня огорчает, тревожит моё сердце. Тяжело полностью посвятить себя делу, когда твоя плоть и кровь против», – сказала Уильямс.