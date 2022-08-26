Федерер, Агасси, Уильямс – они вошли в историю турнира на многие годы вперёд.
В Открытой эре этот рекорд удерживают трое теннисистов: американцы Джимми Коннорс, Пит Сампрас и швейцарец Роджер Федерер. Но только Роджер выиграл все свои титулы подряд: с 2004 по 2008 год.
По шесть побед в женском одиночном разряде одержали две великие американки – Крис Эверт и Серена Уильямс. При этом у Крис рекорд по победам подряд: четыре титула с 1975-го по 1978-й.
В мужском одиночном разряде есть только один такой чемпион: американец Андре Агасси победил в 1994-м.
В 2009-м выиграла Ким Клейстерс, в 2017-м – Слоан Стивенс, в 2021-м – Эмма Радукану.
Юная спортсменка стала сенсацией прошлого года: она пробивалась в основную сетку через квалификацию, дошла до финала и там обыграла канадку Лейлу Фернандес.
Трейси Остин выиграла женский турнир в 1979 году в 16 лет и 8 месяцев, Пит Сампрас победил у мужчин в 1990-м в возрасте 18 лет и 1 месяца.
5 часов и 26 минут друг с другом играли Стефан Эдберг и Майкл Чанг в 1992 году. Рекорду уже 30 лет.
В 2021-м сразу две встречи оказались на рекордной планке: Ана Богдан и Ребека Масарова играли 3 часа 40 минут, столько же продлился матч Элисе Мертенс и Ребекки Петерсон.