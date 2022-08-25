Могла бы сейчас блистать на US Open, но выбрала другой путь.
Барти по разу выиграла «Ролан Гаррос», Уимблдон и Australian Open, но Америка ей так и не покорилась. Лучший результат – выход в четвёртый круг.
Барти могла бы собрать «Карьерный шлем» уже в этом сезоне, но стремительно закончила карьеру в начале года – причём в статусе первой ракетки мира. Раньше так делала только Жюстин Энен.
В июле в Австралии начала издаваться серия книг «Маленькая Эш», на написание которой Барти вдохновила племянница Люси.
В июле 2022 года Барти стала женой гольфиста Гарри Киссика, с которым встречалась с 2016 года.
Барти давно увлекается гольфом, а после завершения карьеры ей удалось даже выиграть турнир – правда, призовые составили всего $ 30.
Теннисистка получила место «идейного вдохновителя» крупнейшей австралийской телекоммуникационной компании Optus. Чем именно будет заниматься Барти, пока неизвестно.
В планах у Эшли – запуск собственной теннисной академии в Австралии. Как писали местные СМИ, Барти сама будет работать в этой школе, а её партнёрами станут бывшие наставники Крейг Тиззер и Джейсон Столтенберг.
«За свою жизнь я достаточно била по мячу. Мне не нужно смотреть, как это делают другие», – отметила Эшли, отвечая на вопрос, почему она не смотрела финал Уимблдона.