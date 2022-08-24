Итальянка сначала добилась всего, а затем реализовала себя в материнстве.
По ходу карьеры Флавия была более успешна в парных разрядах: вместе с Хиселой Дулько она выиграла Australian Open в 2011 году и итоговый чемпионат WTA в 2010-м.
Триумф на US Open в 2015 году стал вершиной её карьеры. По сетке Флавия прошла Ярмилу Гайдошову, Монику Никулеску, Петру Цетковску, Саманту Стосур, Петру Квитову, Симону Халеп, а в финале обыграла Роберту Винчи.
Карьеру Пеннетта завершала, находясь в лучшей форме за свою жизнь. Она была в топ-10 рейтинга WTA и могла бы ещё пошуметь в туре, но решила завязать с теннисом и заняться собой.
В 2016 году Флавия Пеннетта вышла замуж за теннисиста Фабио Фоньини. Флавия старше мужа на пять лет, и долгое время они были просто друзьями.
За время брака у Флавии и Фабио родились уже трое детей: сын Федерико, дочери Фара и Фламиния.
К теннису Флавия так и не вернулась, хотя разговоры ходили: Фоньини не исключал, что может сыграть с женой в миксте.
После окончания карьеры Флавия стала лицом Armani. Вместе с мужем она снялась в рекламной кампании бренда.
Теннис всё-таки остался в жизни Флавии: иногда она принимает участие в турнирах легенд в паре с Франческой Скьявоне. Сейчас Флавии уже 40 лет, но она всё ещё в отличной форме.