Не всегда Серена ругалась с арбитрами без повода.
Матч с Дженнифер Каприати Серена запомнила надолго: судья Мариана Алвеш то и дело отменяла решения линейных арбитров, причём делала это не в пользу Серены. Уильямс тот матч в итоге проиграла.
Но тот скандал обернулся плюсами впоследствии: судью отстранили, Уильямс принесли извинения, а затем и придумали систему HawkEye.
Полуфинальный матч с Ким Клейстерс у Серены шёл тяжело. В адрес девушки-арбитра за выкрик про заступ последовала фраза: «Богом клянусь, я сейчас заткну твоё горло этим мячом. Слышишь? Клянусь!»
Уильямс оштрафовали на очко, что означало победу Клейстерс в том матче. Также Серену ждал денежный штраф в $ 82 тыс.
В том финале Серене противостояла австралийка Саманта Стосур. В одном из розыгрышей Уильямс громко обрадовалась выигранному мячу, закричав «Камон», но судья Ева Асдераки посчитала, что это было сделано слишком рано. Очко отдали сопернице.
Повернуть ситуацию в свою пользу Серена не смогла, но получила штраф $ 2 тыс., а в итоге и матч проиграла.
Наверное, самый громкий и неприятный скандал из этого списка. В финале Серена играла против Наоми Осаки. Матч у Уильямс не задался, и она ярко на это реагировала – бросала ракетки, а затем начала спорить с судьёй.
В один момент Серена пошла ругаться с арбитром на вышке Карлосом Рамосом, потому что считала наказание несправедливым. «Вы – лжец и вор, я – мать. Вы врёте, а я мать, поэтому врать не могу», – выдала теннисистка. Матч она проиграла.