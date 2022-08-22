Совмещать детей и профессиональный спорт – задачка не из лёгких.
В соцсетях Серена показывала, как говорит с дочкой на двух языках. Сейчас Олимпия подросла, и Серена уже берёт её на съёмки и турниры. После родов Уильямс писала, что чувствовала себя недоматерью, однако Олимпия для неё – на первом месте.
Белорусская спортсменка долго боролась в судах, чтобы получить полную опеку над сыном. Лео часто ездит с мамой на турниры и тренировки, а как-то даже отвечал вместе с ней на пресс-конференции.
По словам теннисистки, дочь растёт очень активным ребенком и любит теннис – уже в два года ей было очень интересно смотреть матчи по телевизору. При всей её активности Лизу может ждать карьера спортсменки!
После рождения дочери Звонарёва перезапустила теннисную карьеру и начала совмещать спорт с материнством. Эвелина ездила с мамой на турниры, но соблюдала свой режим – матч матчем, а дневной сон по расписанию.
Клейстерс дважды возвращалась в тур после родов: в первые годы ей было очень тяжело оставлять дочь ради тренировок, но во время второго камбэка дети ходили на занятия, и Ким могла спокойно тренироваться.
Мария стала мамой совсем недавно, но уже приобщает сына к русской классике – недавно читала ему Владимира Маяковского.
Курникова постоянно веселится вместе с детьми и воспитывает их в заботе – это видно по кадрам из соцсетей. А также вместе с Энрике Иглесиасом учит сразу нескольким языкам, ведь семья у них мультикультурная.