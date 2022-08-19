Чем сейчас занимается и как выглядит Ким Клейстерс

Весной она окончательно распрощалась с большим теннисом.

Клейстерс трижды завершала карьеру

Ким вешала ракетку на гвоздь три раза: в 2007-м, 2012-м и 2021-м.

Теперь она участвует в выставочных турнирах

С этого года Ким больше не выступает на официальных турнирах, но участвовала, например, в Уимблдоне для ветеранов тенниса. Пару ей составила Мартина Хингис.

Теперь Ким ждет выставочный матч в паре с Энди Роддиком, его запланировали в рамках недели болельщиков US Open.

Теперь приоритет Клейстерс – семья

Ким активно занимается воспитанием троих детей – дочери Джадды, сыновей Джека и Блейка. «Я прекрасно понимаю, что для моего тенниса лучше всего играть 15 турниров в год, но это невозможно с графиком моей семьи», – отмечала Клейстерс.

Окончательный переезд в США

Уже пару лет как Клейстерс переехала с мужем и детьми в США. Недавно бельгийские СМИ писали, что Ким озаботилась продажей дома в бельгийском городе Бре.

Закрыла свою академию после восьми лет работы

Летом 2022-го Ким пришлось закрыть свою теннисную академию в Бельгии после комплексной финансовой проверки.

Ким не прочь тренировать сама

Недавно она заявила, что хотела бы поработать с Эммой Радукану и Амандой Анисимовой.

Мир тенниса с Клейстерс навсегда

Мир большого тенниса не отпускает Ким: она активно следит за событиями в туре и реагирует на инфоповоды в соцсетях. Возможно, Клейстерс реализует себя и как эксперт.