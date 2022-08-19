Теперь приоритет Клейстерс – семья

Ким активно занимается воспитанием троих детей – дочери Джадды, сыновей Джека и Блейка. «Я прекрасно понимаю, что для моего тенниса лучше всего играть 15 турниров в год, но это невозможно с графиком моей семьи», – отмечала Клейстерс.