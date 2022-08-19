Весной она окончательно распрощалась с большим теннисом.
Ким вешала ракетку на гвоздь три раза: в 2007-м, 2012-м и 2021-м.
С этого года Ким больше не выступает на официальных турнирах, но участвовала, например, в Уимблдоне для ветеранов тенниса. Пару ей составила Мартина Хингис.
Теперь Ким ждет выставочный матч в паре с Энди Роддиком, его запланировали в рамках недели болельщиков US Open.
Ким активно занимается воспитанием троих детей – дочери Джадды, сыновей Джека и Блейка. «Я прекрасно понимаю, что для моего тенниса лучше всего играть 15 турниров в год, но это невозможно с графиком моей семьи», – отмечала Клейстерс.
Уже пару лет как Клейстерс переехала с мужем и детьми в США. Недавно бельгийские СМИ писали, что Ким озаботилась продажей дома в бельгийском городе Бре.
Летом 2022-го Ким пришлось закрыть свою теннисную академию в Бельгии после комплексной финансовой проверки.
Недавно она заявила, что хотела бы поработать с Эммой Радукану и Амандой Анисимовой.
Мир большого тенниса не отпускает Ким: она активно следит за событиями в туре и реагирует на инфоповоды в соцсетях. Возможно, Клейстерс реализует себя и как эксперт.