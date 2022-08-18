Кто из звёзд тенниса менял спортивную моду

Смелые эксперименты происходили не только на Уимблдоне.

Изначально теннисистки играли в длинных юбках

Первую революцию в теннисе совершила Сюзанн Ленглен: она начала выступать в юбке плиссе.

Гасси Моран впервые удивила мини

В середине XX века американка Гасси Моран шокировала публику на Уимблдоне формой мини. Дизайнеру тогда запретили появляться на турнире, но постепенно многие фигуристки перешли на это.

А Энн Уайт – обтягивающим комбинезоном

Белый наряд из лайкры на Уимблдоне-1985 прославил американку Энн Уайт. После первой же встречи теннисистку попросили переодеться.

Курникова шокировала даже тех, кто привык к мини

В 2002-м Анна Курникова не так уж хорошо сыграла на Уимблдоне, но ультракороткий наряд спортсменки потом долго обсуждали в теннисном мире.

Бетани Маттек-Сэндс и её исключительный гардероб

Бетани Маттек-Сэндс за её эксперименты с нарядами называли теннисной Леди Гагой. Один из запоминающихся выходов – леопардовое мини на US Open в 2007 году.

Винус Уильямс и слишком маленькое черное платье

Наряд Винус Уильямс на «Ролан Гаррос» в 2010 году не остался незамеченным: маленькое чёрное платье оказалось экстремально маленьким.

…а Серена заставила «Ролан Гаррос» задуматься о дресс-коде

Обтягивающий чёрный комбинезон Уильямс не понравился организаторам Открытого чемпионата Франции настолько, что после турнира они задумались о введении ограничений по одежде.

Уильямс-балерина

Уильямс-младшая не сильно похожа на балерину, но теннисистка могла себе спокойно позволить выйти на корт в юбке-пачке. Этот наряд – с US Open – 2018.

Особый наряд Шараповой для возвращения

В 2017 году Шарапова выбрала для US Open особое платье: она возвращалась в тур после дисквалификации. Кружевные и кожаные вставки, стразы Swarovski на юбке – это платье затем признали лучшим в году.