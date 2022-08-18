Смелые эксперименты происходили не только на Уимблдоне.
Первую революцию в теннисе совершила Сюзанн Ленглен: она начала выступать в юбке плиссе.
В середине XX века американка Гасси Моран шокировала публику на Уимблдоне формой мини. Дизайнеру тогда запретили появляться на турнире, но постепенно многие фигуристки перешли на это.
Белый наряд из лайкры на Уимблдоне-1985 прославил американку Энн Уайт. После первой же встречи теннисистку попросили переодеться.
В 2002-м Анна Курникова не так уж хорошо сыграла на Уимблдоне, но ультракороткий наряд спортсменки потом долго обсуждали в теннисном мире.
Бетани Маттек-Сэндс за её эксперименты с нарядами называли теннисной Леди Гагой. Один из запоминающихся выходов – леопардовое мини на US Open в 2007 году.
Наряд Винус Уильямс на «Ролан Гаррос» в 2010 году не остался незамеченным: маленькое чёрное платье оказалось экстремально маленьким.
Обтягивающий чёрный комбинезон Уильямс не понравился организаторам Открытого чемпионата Франции настолько, что после турнира они задумались о введении ограничений по одежде.
Уильямс-младшая не сильно похожа на балерину, но теннисистка могла себе спокойно позволить выйти на корт в юбке-пачке. Этот наряд – с US Open – 2018.
В 2017 году Шарапова выбрала для US Open особое платье: она возвращалась в тур после дисквалификации. Кружевные и кожаные вставки, стразы Swarovski на юбке – это платье затем признали лучшим в году.