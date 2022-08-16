Она решила уйти, будучи первой ракеткой мира, потому что просто устала от спорта.
Семь побед на турнирах «Большого шлема», больше ста недель на вершине рейтинга WTA – с таким багажом Жюстин Энен уходила из спорта. Её заявление шокировало публику: девушке было всего 25 лет.
В 2008-м Энен потеряла всяческую мотивацию в спорте. Она занималась теннисом с пяти лет, поэтому к 25 годам уже как будто прожила несколько жизней и хотела найти себя вне спорта.
Вдохновившись примером Федерера, Энен вернулась в тур, чтобы закрыть гештальт – выиграть так и не покорившийся Уимблдон. К турниру Жюстин подошла в неплохой форме, но в четвертом круге получила травму локтя и проиграла.
В 2011-м Энен оправилась от травмы и решила предпринять ещё один камбэк, но здоровье не дало играть ей в полную силу. Теперь уже пришлось завершать карьеру окончательно.
Теннис не ушёл из жизни Жюстин насовсем: она посещает крупные турниры, выступает экспертом и комментирует матчи на ТВ.
Первый брак Жюстин случился ещё во время спортивной карьеры и оказался неудачным. Во второй раз Энен вышла замуж за Бенуа Бертуццо, родила дочь Лали и сына Виктора.
И после завершения карьеры Энен активно занималась благотворительностью. Во время первого перерыва Жюстин носила звание посла доброй воли от Бельгии, работала со своим фондом помощи детям, больным раком.
К концу карьеры Энен открыла в Бельгии собственную академию, школа функционирует до сих пор. В ней, например, успела потренироваться Элина Свитолина.
Зимой 2015 года Энен лично поработала со Свитолиной в качестве тренера. Сотрудничество было непродолжительным, и основным тренером спортсменки Энен так и не стала.
В 2022-м Жюстин исполнилось 40 лет. Она по-прежнему находится в хорошей форме, реализует себя как мама и даёт экспертные комментарии.