Почему решилась бросить дело жизни в 25?

В 2008-м Энен потеряла всяческую мотивацию в спорте. Она занималась теннисом с пяти лет, поэтому к 25 годам уже как будто прожила несколько жизней и хотела найти себя вне спорта.