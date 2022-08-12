Она была первой ракеткой мира, а сейчас имеет реальные шансы сесть в тюрьму.
Санчес-Викарио начала с победы на «Ролан Гаррос» в 17 лет, а затем выиграла ещё 13 турниров Большого шлема в одиночном и парном разрядах. Она по праву была одной из главных звёзд тенниса 90-х.
Спортивную карьеру Аранча завершила в 2002 году, за это время она заработала почти $ 17 млн только в качестве призовых.
Ещё во время выступлений Санчес рассказывала, что живет в Андорре, поскольку там хорошие налоговые ставки, но это не уберегло её от преследования: испанская налоговая служба после суда потребовала от теннисистки $ 5 млн.
Долг потихоньку вырос до $ 7 млн, затем в дело вошёл Банк Люксембурга, где Аранча хранила сбережения. В 2012 году теннисистка жаловалась, что её состояния больше нет, и обвиняла во всём своего отца – но долгие тяжбы закончились мирным соглашением.
Роковое замужество привело теннисистку к тотальному краху: бизнесмен Хосеп Сантакана оказался альфонсом и мошенником, который ещё и изменял Аранче. Этим браком Сантакана хотел поправить финансовое положение и закрыть свои долги.
Прокуратура Барселоны возобновила дело Санчес о махинациях в 2021 году. Аранча обвиняет во всём мужа, поскольку он управлял её финансами после смерти отца. Также Сантакана забрал все её трофеи – а сам бывший муж якобы не знает, где кубки.
Судебное разбирательство всё ещё продолжается: летом 2022 года испанская пресса писала о том, что дату заседания всё никак не могут назначить. Сейчас Аранче 50, и последние лет 20 она потратила на различные суды.
Пока судебные тяжбы всё продолжаются, Аранча ездит по миру и участвует в различных мероприятиях. К примеру, пару месяцев назад она поучаствовала в матче по случаю коллаборации брендов Veronica Beard и L'Etoile Sport в Нью-Йорке.
Иногда Санчес появляется и в публичном поле: ей, например, не понравилось, как её изобразили в фильме «Король Ричард». «Тот момент, когда меня выставляют злодейкой при счёте 2:6, 1:3, совершенно неправильный», – подчёркивала Аранча.
При этом над Аранчей всё ещё висит перспектива тюремного срока. Если именно её признают виновной во всех финансовых махинациях, а не её бывшего супруга, то теннисистке грозит четыре года за решёткой. Но до конца истории ещё далеко.