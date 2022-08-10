Сможет ли что-то переплюнуть урну с прахом?
Организаторы гонки решили сделать ставку на экологию, и появился трофей из переработанных бутылок – большой зелёный стакан, который даже Макс Ферстаппен называл немного уродливым.
За победу на этом турнире теннисисты получают продолговатую вазу с изображением растения.
Недавно эти соревнования выиграл Даниил Медведев, и ему вручили забавный разноцветный теннисный мяч на постаменте.
В 2018-м Медведев выиграл турнир в Уинстон-Сейлеме и в награду получил трофей-ёж – но на самом деле это моравская звезда, часть культурного наследия города.
За победу на этом турнире вручают странное ветвистое дерево. Новаку Джоковичу пришлось изловчиться, чтобы поцеловать награду.
В Миссисипи ежегодно проводится этот турнир по гольфу, и за победу на нём вручают курицу. Точнее, статуэтку в виде курицы.
Для победителей этого турнира по гольфу изготавливают огромную раскрытую ракушку – а в качестве жемчужины внутрь кладут мяч.
За победу в этой однодневной гонке вручают кусок камня. Просто кусок камня.
Один из важнейших трофеев в мировом футболе, главный кубок Южной Америки своей формой напоминает… Шрека. Да-да, некоторые фанаты отмечают огромное ходство известного персонажа с этой наградой.
Серия «Эшес» – это матчи по крикету между командами Англии и Австралии, которые проводятся ещё с XIX века. Победителям вручается маленькая копия урны с прахом, поскольку это противостояние началось с фразы «английский крикет умер».