Серия матчей «Эшес» (крикет)

Серия «Эшес» – это матчи по крикету между командами Англии и Австралии, которые проводятся ещё с XIX века. Победителям вручается маленькая копия урны с прахом, поскольку это противостояние началось с фразы «английский крикет умер».