Конфетный бизнес, беговые кроссовки, даже двигатели для самолётов.
У младшей Уильямс есть собственный венчурный фонд Serena Ventures: организация вкладывается в проекты, основателями которых являются в основном женщины (53%), афроамериканцы (47%), латиноамериканцы (12%).
В 2021 году Шарапова вложилась в инвест-платформу Public, на которой можно проводить операции с акциями и криптовалютой. Её она во многом выбрала потому, что 40% аудитории составляют женщины.
Также Мария раньше инвестировала в производителей гаджетов для массажа и ещё во время спортивной карьеры вложилась в собственный бизнес по производству конфет под брендом Sugarpova.
По части инвестиций Медведев работает с Goldman Sachs и предпочитает вкладывать деньги в целые экономические отрасли. В 2021 году Даниилу была интересна сфера производства двигателей для самолётов.
Федерер вкладывает средства аккуратно и с умом: например он проинвестировал производителя беговых кроссовок On и заработал на этом $ 250 млн.
Латвийская теннисистка вложила деньги в жилой комплекс в Риге, а также сотрудничает с местным производителем спортивной одежды DK One.
Помимо классических инвестиций в недвижимость и ценные бумаги, Джокович занимается и социальными вложениями: теннисисту принадлежит 80% акций компании, которая разрабатывает лекарство от COVID-19.
Американец обожает видеоигры, так что решил вложиться в фирму ReKTGlobal, которая владеет двумя киберспортивными командами: Team Rogue и London Royal Ravens.
Казахстанская сенсация-2022 инвестирует в теннисное будущее страны: именно на поддержку молодых теннисистов пошла её премия за победу на Уимблдоне.
Японка интересуется совершенно разными областями для инвестиций, в её портфеле есть вложения в сеть кондитерских Sweetgreen, а также в женскую футбольную команду North Carolina Courage.
Крупную сумму Надаль вложил в недвижимость в Испании. Также у него есть собственная теннисная академия на родной Мальорке. Вложения были и в ресторанный бизнес: заведения в Мадриде, Майами и на Ибице.