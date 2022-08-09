Во что теннисисты вкладывают свои миллионы?

Конфетный бизнес, беговые кроссовки, даже двигатели для самолётов. 

Серена Уильямс

У младшей Уильямс есть собственный венчурный фонд Serena Ventures: организация вкладывается в проекты, основателями которых являются в основном женщины (53%), афроамериканцы (47%), латиноамериканцы (12%).

Мария Шарапова

В 2021 году Шарапова вложилась в инвест-платформу Public, на которой можно проводить операции с акциями и криптовалютой. Её она во многом выбрала потому, что 40% аудитории составляют женщины.

Также Мария раньше инвестировала в производителей гаджетов для массажа и ещё во время спортивной карьеры вложилась в собственный бизнес по производству конфет под брендом Sugarpova.

Даниил Медведев

По части инвестиций Медведев работает с Goldman Sachs и предпочитает вкладывать деньги в целые экономические отрасли. В 2021 году Даниилу была интересна сфера производства двигателей для самолётов.

Роджер Федерер

Федерер вкладывает средства аккуратно и с умом: например он проинвестировал производителя беговых кроссовок On и заработал на этом $ 250 млн.

Елена Остапенко

Латвийская теннисистка вложила деньги в жилой комплекс в Риге, а также сотрудничает с местным производителем спортивной одежды DK One.

Новак Джокович

Помимо классических инвестиций в недвижимость и ценные бумаги, Джокович занимается и социальными вложениями: теннисисту принадлежит 80% акций компании, которая разрабатывает лекарство от COVID-19.

Тейлор Фритц

Американец обожает видеоигры, так что решил вложиться в фирму ReKTGlobal, которая владеет двумя киберспортивными командами: Team Rogue и London Royal Ravens.

Елена Рыбакина

Казахстанская сенсация-2022 инвестирует в теннисное будущее страны: именно на поддержку молодых теннисистов пошла её премия за победу на Уимблдоне.

Наоми Осака

Японка интересуется совершенно разными областями для инвестиций, в её портфеле есть вложения в сеть кондитерских Sweetgreen, а также в женскую футбольную команду North Carolina Courage.

Рафаэль Надаль

Крупную сумму Надаль вложил в недвижимость в Испании. Также у него есть собственная теннисная академия на родной Мальорке. Вложения были и в ресторанный бизнес: заведения в Мадриде, Майами и на Ибице.